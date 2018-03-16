МВД Бурятии выберет победителей конкурса «Признание»

Победителей наградят в двух возрастных категориях



21 марта состоится подведение итогов традиционного конкурса «Признание», который проходит под эгидой Общественного совета при МВД по Республике Бурятия. Станут известны имена сотрудников органов внутренних дел, ветеранов службы и представителей институтов гражданского общества, внесших в минувшем году заметный вклад в обеспечение правопорядка и общественной безопасности, сообщает пресс-служба ведомства.



Призы конкурса «Признание» - статуэтки с символом Общественного совета при МВД Бурятии - взлетающим беркутом - будут вручены победителям в пяти номинациях. Это, по традиции «Герой нашего времени», «Всегда в строю», «Именем Закона», «Горячее сердце» и специальная номинация, приуроченная к 300-летию российской полиции - «За вклад в борьбу с преступностью». В номинации будут награждены представители разных периодов деятельности ОВД Бурятии. Обладателем Гран-при станет сотрудник, которому будет присвоено общественное звание «Полицейский года».



Отметим, что впервые за шестилетнюю историю конкурса номинация «Горячее сердце» будет вручаться в двух возрастных категориях – старшая возрастная группа и молодежная. Одним из номинантов конкурса в номинации в этом году стал Красиков Николай Михайлович – специалист по созданию безбарьерной среды Регионального общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров». Николай Михайлович - ветеран двух чеченских кампаний, награжден орденом Мужества. Он душой болеет за то, чтобы наш город был доступным, удобным для всех людей. Консультирует строителей и проектировщиков, участвует в судебных разбирательствах, отстаивая права маломобильных граждан на доступную среду. Принимает активное участие в рейдах, организованных Общественным советом при МВД по Республике Бурятия и Управлением ГИБДД, направленных на соблюдение прав людей с инвалидностью на предоставление специализированных парковочных мест.



Напомним, конкурс «Признание» проводится Общественным советом при МВД по Республике Бурятия с 2012 года. Таким образом общественная организация публично отмечает заслуги сотрудников полиции, ветеранов и представителей гражданского общества в сфере борьбы с преступностью и профилактики правонарушений.



Церемония награждения победителей ежегодного конкурса состоится 21 марта в 17.00 в культурно-досуговом центре БГСХА (ул. Пушкина, 8).