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Ещё в одном селе Бурятии открылся фельдшерско-акушерский пункт

Ещё в одном селе Бурятии открылся фельдшерско-акушерский пункт
Общество,  Фото:минздрав РБ
В этом году республику ждёт открытие ещё семи ФАПов 

В Кяхтинском районе 13 марта открылся Большекударинский фельдшерско-акушерский пункт.

- Это первый социально значимый объект, открытый в этой местности за последние 30 лет, отмечают большекударинцы. Население села – около 800 человек, здесь довольно много детей и трудоспособного населения, а чтобы добраться до Кяхтинской центральной районной больницы, нужно не менее часа, - сообщает минздрав Бурятии.

На сегодняшний день в новый пункт приобретено необходимое для его функционирования оборудование, часть будет приобретена в ближайшее время.

На открытии заместитель министра здравоохранения Бурятии Светлана Замбалова от ведомства вручила заведующей ФАПом Ирине Назимовой сертификат на сумму 100 000 рублей для приобретения медицинского оборудования. Депутат Народного Хурала Бурятии Евгений Ханхалаев сообщил о решении подарить медучреждению компьютер. 



Но подключение к сети интернет фельдшерско-акушерских пунктов только предстоит проработать.

- По плану минздрава России к высокоскоростному интернету будут подключены порядка 160 подразделений медицинских организаций – это уровень врачебных амбулаторий центральных районных больниц, которые на сегодняшний день не имели интернета. В прошлом году подключены 124 подразделения, остальные – порядка 40 подразделений, подключатся в этом году. Вопросы подключения к интернету ФАПов ещё предстоит решать. Следует отметить, что в ряде пунктов подключение уже имеется – это там, где есть оптиковолоконная сеть, например, в Селенгинском районе, – отметила замминистра, - отметила Светлана Замбалова.

Новое типовое современное здание ФАПа в селе Большая Кудара построено и оснащено на 7 миллионов рублей из республиканского бюджета.

- С начала года мы открываем в Бурятии 11-й фельдшерско-акушерский пункт, открыта одна врачебная амбулатория – в селе Поселье Иволгинского района. Завершается строительство хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы, перинатального центра. В 2018 году планируется строительство 7 ФАПов, 2 врачебных амбулаторий, окончание строительства поликлиники онкодиспансера. Буквально в начале марта подписано постановление правительства России, согласно которому Бурятии выделяется 19 миллионов рублей на строительство по модульной технологии 4-х фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах с населением свыше 100 человек, но не имеющих медицинского подразделения или ФАПа – это посёлок Горный Кабанского района, Уржил в селе Баргузин, Тодокто Курумканского района и село Ключи в Иволгинском районе», – рассказала Светлана Замбалова.

- Благополучие населения напрямую зависит от состояния здоровья каждого. Хочется выразить благодарность всем, кто ратует за судьбу сельских жителей. Хочу обратиться и к жителям села – чтобы оставались ответственными за своё здоровье, занимались спортом, следили за питанием, отказывались от вредных привычек, – сказала заведующая ФАПом, фельдшер Ирина Назимова.

Она, в свою очередь, рассказала о том, что в селе работает тренажёрный зал, который медицинский специалист посещает регулярно.

– Тренера нет – нагрузку даём себе сами. Каждый может влиять на состояние собственного здоровья», – уверена специалист.
здравоохранение
 
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