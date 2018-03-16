Ещё в одном селе Бурятии открылся фельдшерско-акушерский пункт

Но подключение к сети интернет фельдшерско-акушерских пунктов только предстоит проработать.- По плану минздрава России к высокоскоростному интернету будут подключены порядка 160 подразделений медицинских организаций – это уровень врачебных амбулаторий центральных районных больниц, которые на сегодняшний день не имели интернета. В прошлом году подключены 124 подразделения, остальные – порядка 40 подразделений, подключатся в этом году. Вопросы подключения к интернету ФАПов ещё предстоит решать. Следует отметить, что в ряде пунктов подключение уже имеется – это там, где есть оптиковолоконная сеть, например, в Селенгинском районе, – отметила замминистра, - отметила Светлана Замбалова.Новое типовое современное здание ФАПа в селе Большая Кудара построено и оснащено на 7 миллионов рублей из республиканского бюджета.- С начала года мы открываем в Бурятии 11-й фельдшерско-акушерский пункт, открыта одна врачебная амбулатория – в селе Поселье Иволгинского района. Завершается строительство хирургического корпуса Детской республиканской клинической больницы, перинатального центра. В 2018 году планируется строительство 7 ФАПов, 2 врачебных амбулаторий, окончание строительства поликлиники онкодиспансера. Буквально в начале марта подписано постановление правительства России, согласно которому Бурятии выделяется 19 миллионов рублей на строительство по модульной технологии 4-х фельдшерско-акушерских пунктов в сёлах с населением свыше 100 человек, но не имеющих медицинского подразделения или ФАПа – это посёлок Горный Кабанского района, Уржил в селе Баргузин, Тодокто Курумканского района и село Ключи в Иволгинском районе», – рассказала Светлана Замбалова.- Благополучие населения напрямую зависит от состояния здоровья каждого. Хочется выразить благодарность всем, кто ратует за судьбу сельских жителей. Хочу обратиться и к жителям села – чтобы оставались ответственными за своё здоровье, занимались спортом, следили за питанием, отказывались от вредных привычек, – сказала заведующая ФАПом, фельдшер Ирина Назимова.Она, в свою очередь, рассказала о том, что в селе работает тренажёрный зал, который медицинский специалист посещает регулярно.– Тренера нет – нагрузку даём себе сами. Каждый может влиять на состояние собственного здоровья», – уверена специалист.