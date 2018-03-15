Автопробег «Тотальный диктант» проедет через Улан-Удэ

Первый автопробег ежегодной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» отправится из Новосибирска во Владивосток. Весь маршрут займет 12 дней и составит 5700 километров



Как сообщила «РГ» сотрудник оргкомитета проекта «Тотальный диктант» Ксения Эрдман, колонна автомобилей «Тотального диктанта» стартует 24 марта от Новосибирского государственного университета. Так будет заложена новая традиция «Тотального путешествия» из предыдущей столицы проекта в новую.



- Особенностью автопробега этого года станет текст, который мы создадим всем миром за эти 12 дней. Мы приглашаем всех друзей «Тотального диктанта» приходить на точки наших стоянок, чтобы участвовать в наших мероприятиях и стать соавтором рассказа, - рассказала руководитель проекта Ольга Ребковец.



За 12 дней команда проекта посетит девять городов: Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Удэ, Читу, Ерофей Павлович, Белогорск, Хабаровск, Владивосток. В городах автопробега пройдут встречи с блогерами, журналистами, а также научно-популярные лекции о русском языке от главного редактора сайта «Грамота.ру» Владимира Пахомова и председателя экспертного совета «Тотального диктанта» Натальи Кошкаревой.



Автопробег финиширует 4 апреля во Владивостоке, где на пресс-конференции в администрации Приморского края участники поделятся подробностями о первом самом грамотном автопробеге.

