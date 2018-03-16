В день выборов силы чрезвычайного ведомства будут приведены в режим повышенной готовности
МЧС держит на особом контроле безопасность проведения выборов президента России Специалисты надзорной деятельности провели профилактические мероприятия на всех избирательных участках Бурятии. В местах проведения голосования установлен соответствующий противопожарный режим, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.
Подготовка к выборам президента Российской Федерации началась заблаговременно. К настоящему моменту сотрудники МЧС России провели рейды по обеспечению пожарной безопасности на 841 избирательном участке республики.
Специалисты чрезвычайного ведомства обращали внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации и речевых оповещателей. В случае возгорания быстрое оповещение и эвакуация граждан являются приоритетными задачами администрации избирательного участка. Тщательно обследовались пути эвакуации и эвакуационные выходы, состояние отопительных систем и электропроводки.
Особое внимание во время профилактических рейдов уделяли предотвращению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. В Бурятии было проведено более 2,5 тысячи профилактических мероприятий, в том числе практические тренировки по эвакуации людей, инструктажи и консультации с теми, кто задействован в работе избирательных участков. Отработаны документы предварительного планирования действий по тушению пожаров, проверены источники наружного противопожарного водоснабжения.
- В период проведения выборов силы и средства МЧС России будут приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, на избирательных участках будут дежурить сотрудники МЧС России и работники республиканских пожарно-спасательных подразделений, - заявляют спасатели.
МЧС обследовало все избирательные участки в Бурятии
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Суд взыскал с мужчины в два раза большую суму, включая проценты за пользование
В этом году республику ждёт открытие ещё семи ФАПов
В республике сталось три неблагоприятных района
В день выборов силы чрезвычайного ведомства будут приведены в режим повышенной готовности
По данным Бурятского гидрометцентра на дорогах города и республики гололедица, накаты
Первый автопробег ежегодной акции по проверке грамотности «Тотальный диктант» отправится из Новосибирска во Владивосток. Весь маршрут займет 12 дней и составит 5700 километров
Российский актёр Андрей Мерзликин рассказал о съёмках в документальном фильме «Варлаам» о забайкальском чудотворце Варлааме Чикойском, видео на своём YouTube- канале 14 марта опубликовала одна из создателей кинокартины Ирина Михайлишина
Сотрудники по делам несовершеннолетних полиции Улан-Удэ присоединились к благотворительной акции «Сухая ночь»
В республике первыми работу по оснащению мест проживания социально-незащищенных слоёв населения автономными пожарными извещателями начали власти Окинского района. Сейчас 10 домов в селе Орлик, в которых проживают многодетные семьи, семьи с инвалидами и одинокие пожилые люди, оборудованы такими приборами
С 17 марта в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске открывается постоянная экспозиция авторских кукол Даши Намдакова
Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»
В Физкультурно-спортивном комплексе прошла спортивно-патриотическая зарядка в рамках подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин
В Бурятии активисты отряда ЮИД Гурульбинской школы вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, держи дистанцию»
iPhone станут призами конкурсов селфи
Второй Байкальский международный экологический водный форум состоится в Иркутске в сентябре