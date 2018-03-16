МЧС обследовало все избирательные участки в Бурятии

В день выборов силы чрезвычайного ведомства будут приведены в режим повышенной готовности



МЧС держит на особом контроле безопасность проведения выборов президента России Специалисты надзорной деятельности провели профилактические мероприятия на всех избирательных участках Бурятии. В местах проведения голосования установлен соответствующий противопожарный режим, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.



Подготовка к выборам президента Российской Федерации началась заблаговременно. К настоящему моменту сотрудники МЧС России провели рейды по обеспечению пожарной безопасности на 841 избирательном участке республики.



Специалисты чрезвычайного ведомства обращали внимание на исправность автоматической пожарной сигнализации и речевых оповещателей. В случае возгорания быстрое оповещение и эвакуация граждан являются приоритетными задачами администрации избирательного участка. Тщательно обследовались пути эвакуации и эвакуационные выходы, состояние отопительных систем и электропроводки.



Особое внимание во время профилактических рейдов уделяли предотвращению возникновения возможных чрезвычайных ситуаций. В Бурятии было проведено более 2,5 тысячи профилактических мероприятий, в том числе практические тренировки по эвакуации людей, инструктажи и консультации с теми, кто задействован в работе избирательных участков. Отработаны документы предварительного планирования действий по тушению пожаров, проверены источники наружного противопожарного водоснабжения.



- В период проведения выборов силы и средства МЧС России будут приведены в режим повышенной готовности. Кроме того, на избирательных участках будут дежурить сотрудники МЧС России и работники республиканских пожарно-спасательных подразделений, - заявляют спасатели.

