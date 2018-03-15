Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»
Она состоится на будущей неделе в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В ходе первого раунда консультаций представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Буряти, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам. Также будет обсуждён порядок пересечения государственной границы участниками учения от Монгольской стороны, организация материально-технического обеспечения.
В текущем году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга-2018» состоится во втором полугодии на одном из полигонов на территории Восточного военного округа.
В прошлом году российско-монгольское учение «Селенга-2017» было в впервые проведено пустыне Гоби (Монголия).
Первый раунд консультаций по учению «Селенга-2018» пройдёт в Улан-Удэ
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С 17 марта в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске открывается постоянная экспозиция авторских кукол Даши Намдакова
Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»
В Физкультурно-спортивном комплексе прошла спортивно-патриотическая зарядка в рамках подготовки к чемпионату России по боксу среди женщин
В Бурятии активисты отряда ЮИД Гурульбинской школы вместе с сотрудниками ГИБДД провели профилактическую акцию «Сбавь скорость, держи дистанцию»
iPhone станут призами конкурсов селфи
Второй Байкальский международный экологический водный форум состоится в Иркутске в сентябре
В Хоринском районе подведены итоги конкурса рисованных комиксов и рисунков «Безопасная дорога глазами детей». Учащиеся пяти школ представили свыше 50 работ на тему дорожной безопасности
В Тарбагатайском районе в преддверии каникул автоинспекторы проводят тематические родительские собрания
Как сообщил замначальника управления по ЧС Улан-Удэ Дмитрий Федоров, происшествий в акватории рек Уды и Селенги не зарегистрировано
В рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий могут принять участие подростки от 14 до 18 лет
Через суд выселяемый с семьей мужчина доказал своё право на жильё
Школьники почитали друг другу вслух любимые книги
Морозная и аномально многоснежная зима 2017-2018 года стала испытанием для диких животных, в первую очередь копытных
Как сообщал «Байкал-Daily», в пятницу, 16 марта, в Улан-Удэ состоится съезд Союза кинематографистов Бурятии
Горожане смогут увидеть уникальные экземпляры