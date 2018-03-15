Первый раунд консультаций по учению «Селенга-2018» пройдёт в Улан-Удэ

Согласованы сроки и место проведения первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018»



Она состоится на будущей неделе в Улан-Удэ, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



В ходе первого раунда консультаций представители общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Буряти, и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам. Также будет обсуждён порядок пересечения государственной границы участниками учения от Монгольской стороны, организация материально-технического обеспечения.



В текущем году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга-2018» состоится во втором полугодии на одном из полигонов на территории Восточного военного округа.



В прошлом году российско-монгольское учение «Селенга-2017» было в впервые проведено пустыне Гоби (Монголия).





