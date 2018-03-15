Житель Иркутской области пытался выселить брата из родного дома

Через суд выселяемый с семьей мужчина доказал своё право на жильё
Усольский городской суд разрешил спор, возникший между братьями за дом, оставшийся после смерти матери.
Жилое помещение было получено отцом семейства на основании договора социального найма ещё в восьмидесятые годы. В качестве членов семьи в договор включили его супругу и двух сыновей. Отец умер, мать перезаключила договор с администрацией посёлка на себя и детей.
В 2016 году мать скончалась, и через некоторое время один брат подал в суд иск о признании прекращенным права пользования жилым помещением и выселении второго и его семьи, зарегистрированных и проживающих в спорном доме.
- В своем заявлении он указал, что является собственником родительского дома на основании свидетельства о праве на наследство по завещанию. Ответчики членами его семьи не являются, общего хозяйства с ним не ведут и добровольно выехать отказываются, - сообщает пресс-служба суда.
Второй брат с иском не согласился и подал встречное заявление с требованием признать договор приватизации и договор социального найма жилого помещения, оформленных на мать, а также свидетельство о праве на наследство по завещанию, полученного братом недействительными. Просил прекратить право собственности брата на дом, восстановить запись о регистрации права муниципальной собственности. Также указал, что пока он был в армии, его мать приватизировала квартиру в свою единоличную собственность. Об этом ему стало известно только после её смерти, но от своего права на приватизацию жилья он не отказывался.
Среди документов, представленных по запросу суда администрацией посёлка, оказались заявления обоих братьев об отказе от включения их в договор социального найма. На их основании и был заключён договор социального найма на спорное жилое помещение, а после и договор о передаче в собственность только на мать. Однако выселяемый брат пояснил, что это заявление он не писал, после чего заявил ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы.
Из заключения эксперта стало ясно, что заявление действительно было написано не им, а другим лицом.
Суд, учитывая заключение экспертизы, признал договор социального найма и договор на передачу квартиры в собственность матери недействительными. Свидетельство о праве на наследство по завещанию судья также признал незаконным, поскольку приватизация спорной квартиры оказалась незаконной сделкой из-за отсутствия согласия второго брата на исключение его из договора найма. Спорный дом снова оказался в муниципальной собственности. Теперь братья на равных правах смогут оформить документы и поделить имущество, оставшееся после смерти матери.
Не согласившись с решением Усольского городского суда, первый брат обжаловал его в Иркутском областном суде. Однако оно было оставлено без изменения. Решение вступило в законную силу.
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