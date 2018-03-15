В Закаменском районе Бурятии реализуют проект «ГородOK»

Средства были получены в результате победы проекта на конкурсе грантов президента РФ
В 2017 году благотворительный фонд «Закамна» стал одним из победителей второго конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. Совместный проект фонда и межпоселенческой центральной библиотеки Закаменского района под названием «Креативное общественное пространство «ГородOK! Учись, твори и созидай!» получил поддержку в размере 500 тысяч рублей.
Творческая команда при поддержке волонтёров проводит большую работу над созданием креативного общественного пространства как привлекательной и оснащённой среды. Одной из ключевых задач является создание площадки для свободного самовыражения, реализации творческих замыслов и взаимодействия увлечённых людей.
Сейчас идет реализация первого этапа проекта. При подготовке помещений осуществлены работы по косметическому ремонту, проведена новая электропроводка, установлены осветительные приборы и т.д.
Также здесь приобретены и установлены современная мебель, предметы интерьера, компьютеры, оргтехника, куплены интеллектуальные игры, детские игрушки и др.
Активная поддержка волонтёров и всех неравнодушных горожан способствовала созданию привлекательного пространства библиотеки. Участники проекта надеются, что «ГородОК» станет действительно тем местом, куда хотелось бы приходить для творческой самореализации, проведения культурного досуга и чтения книг, сообщает пресс-служба Национальной библиотеки РБ.
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