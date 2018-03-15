В Закаменском районе Бурятии реализуют проект «ГородOK»



В 2017 году благотворительный фонд «Закамна» стал одним из победителей второго конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества. Совместный проект фонда и межпоселенческой центральной библиотеки Закаменского района под названием «Креативное общественное пространство «ГородOK! Учись, твори и созидай!» получил поддержку в размере 500 тысяч рублей.



Творческая команда при поддержке волонтёров проводит большую работу над созданием креативного общественного пространства как привлекательной и оснащённой среды. Одной из ключевых задач является создание площадки для свободного самовыражения, реализации творческих замыслов и взаимодействия увлечённых людей.



Сейчас идет реализация первого этапа проекта. При подготовке помещений осуществлены работы по косметическому ремонту, проведена новая электропроводка, установлены осветительные приборы и т.д.



