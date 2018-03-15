В Улан-Удэ отметили международный день чтения вслух

Школьники почитали друг другу вслух любимые книги
14 марта на площадке Национальной библиотеки встретились учащиеся школы № 9, гимназии №59 Улан-Удэ и ученики специальной коррекционной школы № 62, чтобы поделиться своими историями, почитать вслух любимые книги.
Также здесь состоялась экскурсия по библиотеке, в ходе которой ребята посетили центр библиографии и краеведения, отдел редких и ценных книг, зал литературы по культуре и искусству.
В региональном центре доступа к информационным ресурсам президентской библиотеки имени Бориса Ельцина участники всероссийского конкурса имени Вернадского прочитали свои любимые произведения. Кроме того, ученики школы № 62 показали мастер-класс - чтение рассказа Носова «Мишкина каша» по Брайлю, сообщает пресс-служба учреждения.
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