«Это невыносимо!»: Жители Северомуйска замерзают и дома, и на работе

Жители северного посёлка устали замерзать и рассказывают, как им надоела «борьба с ЖКХ»



Как сообщал «Байкал-Daily», в начале марта по вине вора, проникшего в котельную Северомуйска для кражи кабеля, без теплоснабжения остались

32 многоквартирных дома и детский сад «Берёзка». Всего отопления на 7 часов лишились около 500 человек. Состоялась проверка прокуратуры, было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, т.е. повреждение объектов жилищного и коммунального хозяйства, совершенное из корыстных побуждений».



«Замеры делают в колодцах»



Однако проблемы жителей Северомуйска ограничиваются не одной этой аварией. По словам местных жителей, они мёрзнут не только в своих квартирах, но и на рабочих местах.



- В прошлом году плохо топили, а в этом – ещё хуже. Я сейчас на работе в аптечном пункте на улице Ленина, 54. Температура у меня в данный момент 7 градусов тепла. И я сколько пишу, насчитывают по полной программе - по 13,8 тысячи. А у меня больше 11 градусов температура не поднимается, замеры делают. Вызываю в аптеку, чтобы замеры делали, приходят, говорят, что не могут делать замеры в помещении – только в колодце. Но я не в колодце живу! Даже замеры в колодце – на подаче плюс 19, на обратке – плюс 17. У меня акты есть. Квартира у меня всегда была тёплая, когда топили. А живу я в одном доме с главой посёлка, мы когда звоним в службу ЕДДС и говорим, что батареи холодные, дома холодно, кочегарка не работает, они просят перезвонить, звонят главе, а потом нам говорят: «Кудряшов сказал, что у него тепло – плюс 20». В одном доме живём: он - на третьем этаже, я - на втором. И как у него может быть +20? Прошлая администрация ночевала в котельных, а сейчас у них всё нормально, тепло. До такой степени надоела эта борьба с ЖКХ и администрацией! Мне не надо даже перерасчёт, мне надо, чтобы тепло было, - рассказала «Байкал-Daily» жительница Северомуйска.



Жители одного из домов рассказывают, что мёрзнут с 26 февраля.



- Про котельную СМП никто не рассказывал. Тепло в дом не поступает. Котельная была сломана, не работал дымосос, - рассказала ещё одна местная жительница.



Данный факт подтвердил глава администрации городского поселения «Северомуйское» Алексей Кудряшов. Он заверил, что на сегодняшний день теплоснабжение по котельной СМП восстановлено.



- Котельная работала, но тепловую энергию она подавала не в полном объёме в связи с тем, что была аварийная ситуация – вышел из строя дымосос. В котловом зале стояло задымление, поэтому один котёл приходилось не в полную мощь запускать. Все недостатки были устранены в конце прошлой недели. На сегодняшний день котельная в полном объёме подаёт тепловую энергию, - сообщил он «Байкал-Daily».



«Это невыносимо»



По словам местных жителей, проблемы с теплом у них не только в дни аварий на котельных.



- Холодина, каждый день пишу жалобы – главе, в ЖКХ. В ноябре отопления вообще не было. Сейчас солнышко пригрело, а в квартирах не потеплело. У меня квартира угловая. Температура 12-14 градусов. Окна – стеклопакеты, двери двойные, новые – что могла, я всё сделала. Это невыносимо, - эмоционально рассказала ещё одна жительница Северомуйска.



По словам женщины, 3 ноября ресурсоснабжающая компания ООО «Тепловодокоммуникации-С» в связи с низким запасом твёрдого топлива издала приказ о режиме экономии на котельной СМП и блочно-модульной котельной на неопределённый срок.



- И он до сих пор не отменён. А мы платим по полной, - уверена женщина.



Уголь в запасе есть



Глава посёлка рассказал, что произошло это из-за того, что компания не могла дождаться поставок угля, поскольку не хватало полувагонов для отправки у поставщика.



- Поставщики подзадержали, и пришлось нам где-то в течение недели выжидать поставки. Безусловно, экономный режим влияет на тепло. Снижается температура подачи в сети, но не скажу, чтобы значительно, так, чтобы дома замерзали, - объяснил Кудряшов, акцентируя внимание на недельном сроке экономии.



Глава посёлка подтвердил, что в этом году были частые перебои с теплоснабжением. Но отметил, что серьёзных аварий, когда отсутствовало теплоснабжение, не было. Хотя были моменты с недопоставкой тепла в связи с техническими проблемами на объектах ЖКХ.



На сегодняшний день, по его словам, общий запас топлива на котельных составляет 10 суток. При этом вагоны на угольном разрезе готовят к отгрузке.



- Я вам скажу это не ново: мы всю зиму в таком режиме работаем, что 10-15-20 дней запас, и поставки идут постоянные, - объяснил Алексей Кудряшов.



По закону нормативного эксплуатационного запаса топлива в холодные месяцы отопительного периода должно хватать на 45 суток. Неснижаемого запаса - на 14 суток.

















