Юным жителям Бурятии разъясняют важность использования защитной экипировки
В Бурятии с наступлением весны сотрудники Госавтоинспекции проводят разъяснительную работу с детьми по правилам безопасного передвижения на велосипедах. Одними из первых участниками обучающих занятий стали воспитанники детских садов Заиграевского района.
Урок дорожной грамотности автоинспекторы начали с повторения правил безопасного поведения на дороге. Детям напомнили о видах светофоров и значении их сигналов, обозначении пешеходного перехода на дороге и правилах перехода проезжей части. Более подробно сотрудники ГИБДД остановились на соблюдении ПДД юными велосипедистами.
Дети узнали о правах и обязанностях велосипедистов, местах, где разрешено кататься маленьким участникам дорожного движения и как обезопасить себя, используя экипировку и световозвращающие элементы. «Защитный шлем, перчатки, налокотники и наколенники уберегут вас от травм и ранений в случае падения, а светоотражатели сделают видимыми на дороге», - объяснили полицейские малышам. Каждый ребенок примерил на себя экипировку и ответил на вопросы сотрудников ГИБДД о правилах безопасного движения для велосипедистов.
В завершении встречи автоинспекторы попросили детсадовцев рассказать об уроке дорожной безопасности своим родителям и нарисовать рисунки о важности использования защитной экипировки и соблюдении ПДД юными велосипедистами, сообщает УГИБДД республики.
Детсадовцам Бурятии рассказали о безопасном передвижении на велосипедах
Общество, Фото:
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