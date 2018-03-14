Школьники напомнили водителям о безопасности в Иркутской области

Они вручили автомобилистам письма и социальные памятки



Ученики младших классов одной из городских школ Нижнеудинска написали письма-обращения, в которых напомнили водителям о недопущении нарушений правил дорожного движения, о последствиях к которым приводит игнорирование дорожной безопасности.



В ходе проведения мероприятий юными инспекторами дорожного движения и инспекторами ГИБДД водителям вручались письма и социальные памятки.



Сотрудники госавтоинспекции в свою очередь напоминают, что безопасность детей на дорогах целиком и полностью зависит от взрослых. При перевозке детей-пассажиров в салоне автомобиля, водитель обязан помнить, что ребёнок должен находиться в детском удерживающем устройстве либо быть пристёгнут штатным ремнём безопасности.



При проезде вблизи образовательных учреждений, или мест массового скопления детей, нужно выбирать безопасную скорость для движения. В случаях, когда кто-то увидел детей, заигравшихся вблизи проезжей части, не стоит быть равнодушным, сделайте замечание детям, отведите их на безопасное расстояние от дороги, сообщает пресс-служба ОГИБДД отдела МВД России по Нижнеудинскому району.

