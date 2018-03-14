В Улан-Удэ прошёл турнир знатоков избирательного права



13 марта комитет по культуре администрации Улан-Удэ и Центральная городская библиотека имени Калашникова провели финальную игру турнира знатоков избирательного права «Россию строить молодым». Состязание было организовано среди команд - победителей Советского, Железнодорожного и Октябрьского районов. Турнир посвятили Году гражданского единства в Улан-Удэ.



Школьники продемонстрировали знание законов РФ, показали высокий уровень знаний основ избирательного права, умение излагать и отстаивать свои позиции. Представленные командами проекты содержали интересные идеи по развитию молодёжного движения.



В состав жюри вошли председатель Избирательной комиссии Улан-Удэ Марина Андронова, помощник депутата Народного Хурала Бурятии Иван Анисимов и главный библиотекарь ЦГБ Ирина Копа.







По итогам игры победила команда «Клуб молодого избирателя» Российской гимназии № 59 Улан-Удэ, 2 место заняла команда «Новое поколение» средней школы № 8, 3 место - команда «Форум» средней школы № 49.



Команда «Votum» музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева стала победителем в конкурсе эскизов значка «Я — молодой избиратель!».



Все участники игры были награждены дипломами и ценными призами, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

