Утверждён план тушения лесных пожаров Улан-Удэ



• устройство минерализованных полос (300 км) по лесным кварталам;

• установка предупредительных аншлагов в количестве 20 шт.;

• благоустройство зон отдыха (5 мест);

• уборка мусора (2000 м3);

• уборка захламленности (260 га);

• патрулирование лесов общей протяженностью 18000 км. по 100 км ежедневно.



Перед началом пожароопасного сезона будут согласованы графики совместного патрулирования с районными отделами полиции.



В период с 2011 года по 2017 год лесничеством устроено по границам жилых микрорайонов, дачных товариществ 61,6 км противопожарных разрывов.



В этом году данная работа продолжается, планируется устройство 8 км противопожарных разрыв в южной части города.



В настоящее время разрабатывается календарный план выполнения регламентных противопожарных мероприятий с распределением объемов по участковым лесничествам и районам города Улан-Удэ.



После оттаивания почвы планируется перепахать несанкционированные въезды в лесные массивы плугом ПКЛ-70, чтобы ограничить доступ в леса, сообщает управление по информационной политике.

Утверждён состав сил и средств МБУ «Городское лесничество», которые могут быть привлечены для борьбы с лесными пожарами в случае объявления ЧС на территории городских лесов в границах городского округа «город Улан-Удэ» на пожароопасный сезон 2018 года. Силы и средства включены в план тушения. Техника и имеющийся противопожарный инвентарь будут подготовлены к началу сезона.Как сообщили в городском лесничестве, в 2018 году запланированы следующие регламентные противопожарные мероприятия: