Месячник защиты прав потребителей проведут в Иркутской области

Иркутянам расскажут о качестве товаров и юридических правах



В Иркутской области с 15 марта по 14 апреля пройдёт месячник защиты прав потребителей. Об этом сообщил руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Сергей Петров.



В период проведения месячника для жителей Иркутской области будет работать «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей. С 9 до 13часов и с 14 до 18 часов (кроме субботы и воскресенья) специалисты службы по телефону 8(395-2) 24-38-14 окажут консультационную помощь.



По итогам проведения месячника защиты прав потребителей в прошлом году на телефоны «горячей линии», организованные во всех муниципальных образованиях Иркутской области, поступило около 500 обращений от жителей региона. Гражданам была оказана помощь в составлении претензий в адрес хозяйствующих субъектов потребительского рынка, часть обращений направлена в управление Роспотребнадзора по Иркутской области, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

