Улан-удэнцев приглашают на осмотр стоматологами

В Улан-Удэ пройдёт акция «Улыбнись своему здоровью!»
17 марта в КТК «Galaxy» с 14.00 до 17.00 специалисты Детской стоматологической поликлиники и Республиканского центра здоровья проведут массовую информационную кампанию «Улыбнись своему здоровью!»
Врачи расскажут о важности стоматологического здоровья, о профилактике заболеваний и правилах гигиены полости рта, проведут осмотр и консультацию, анкетирование ивикторину с призами и подарками. Об этом сообщили Республиканском центре медпрофилактики.
- Каждый год в марте по инициативе стоматологической ассоциации России проводится всероссийский день стоматологического здоровья, в этом году основная тема – красивая улыбка. Основная цель - напомнить всем, что красивая улыбка и здоровье полости рта вселяет в человека на протяжении всей жизни чувство глубокой уверенности и является сегодня символом здоровья, благополучия и красоты, - уточнили в центре.
Проблема заболевания кариесом очень актуальна. По данным диспансеризации 2017 года, в Улан-Удэ распространенность кариеса у детей до 18 лет составила 86 %, из 100 обследованных детей у 86 обнаружен кариес. По оценке ВОЗ – это высокая заболеваемость. У каждого нуждающегося в лечении имеется 4 пораженных зуба. Нарушения прикуса имеются у каждого третьего ребёнка. У 3% детей в возрасте года есть кариозные поражения зубов. Гигиена полости у большинства обследованных детей неудовлетворительная.
Активисты Бурятской стоматологической ассоциации, Республиканского центра медицинской профилактики, врач-стоматологи Детской стоматологической поликлиники и стоматологической поликлиники №1 проведут также информационно-просветительские мероприятия, образовательные акции, конкурсы и семинары на 12 площадках Улан-Удэ (детских дошкольных учреждениях, образовательных учреждениях, Бурятском государственном университете).
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