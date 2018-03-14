В Улан-Удэ пройдёт турнир по интерактивному футболу



Соревнования пройдут 16 марта в двух возрастных категориях: от 14 до 18 и старше 18 лет. Победители получат подарки и денежные призы.



Все игры проходят на приставке Sony PlayStation 4, версия спортивного симулятора - FIFA 2018. Организационный взнос составляет 300 рублей.



- Если хочешь сэкономить на взносе, просто приходи в футболке своего любимого футбольного клуба, и тогда твой организационный взнос составит всего 200 рублей, - сообщают организаторы мероприятия.



Зарегистрироваться на турнир и пройти жеребьевку можно по ссылке https://goo.gl/forms/cwJafXMlyTWS1xdO2. Также регистрация будет проходить в ТРЦ «Пионер» с 11 до 17 часов. Старт турнира для юниоров – 15:00, для игроков старше 18 лет – 17:00.



Подробную информацию можно получить в группе Федерации компьютерного спорта Бурятии https://vk.com/resf03, сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики республики.

