 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Января

Популярное

В Иркутске реставрируют две редкие иконы

Общество,  11.01.2018 18:54
В иркутском соборе Богоявления реставрируют две уникальные иконы. Так тщательно, что берегут каждый старинный гвоздик

Икона Богородицы Державной явилась людям 100 лет назад, в тот самый мартовский день, когда Николай I. I. отрёкся от престола. И вот спустя век образ обретён вновь. Но теперь уже не в Коломенском, а в Иркутске.

Эксперты определили сразу: написана икона в Иркутске. Стиль — барокко. Не разгадан пока один момент: на державе изображён пролив. Ничего подобного иконописцы и искусствоведы не встречали. Возможно, это Керченский. А один из лучших реставраторов — Андрей Карпов — показывает нам ещё одну чудесную находку:

— Это храмовая икона. Возможно, до революции она у нас стояла.

Богоявление. Крещение Господне. Символично, что восстанавливают икону в мастерской Богоявленского собора. А как она выглядела до реставрации?

— Вот лик Христа вот такой был. Видите? Тоже она стояла у нас, а я как-то протёр вот это место и открылся вот этот лик, — говорит реставратор Андрей Карпов.

Он уже убрал с поверхности копоть, гарь и толстый слой олифы. И склеил в единое целое одиннадцать досок, на которых написан библейский сюжет. А вот драгоценный оклад утрачен, вероятней всего, икону ограбили вандалы после революции. От обрамления остались только гвоздики. Их реставратор бережно собрал и сохранил:

— Разные бывают, но вот это из серебра. Раньше делали. А просто со шляпками — это уже позднее заколачивание.

Где найдены эти две иконы, тайна. Известно лишь, что на территории одного из храмов иркутской Митрополии. Как и то, что после реставрации они, скорее всего, останутся в этом Соборе, сообщает ГТРК Иркутск.
епархия
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На Байкале во льду вырежут пожелания людей со всего света
Общество, 11.01.2018
«Ледяная библиотека чудес» откроется 20 января в посёлке Листвянка. Как и в прошлом году мечты будут вырезаны в ледяных блоках из чистого байкальского льда
В Бурятии военные потренировались перехватывать управление дронами противника
Общество, 11.01.2018
В Бурятии проведена первая в году тренировка с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы ВВО
В Нижнем Новгороде выступит «Дед Мороз» из Бурятии
Общество, 11.01.2018
Первый межнациональный фестиваль «Старый Новый год» состоится в Нижнем Новгороде12 января
Циклон «Элеонор» не дошёл до Бурятии
Общество, 11.01.2018
В Сибирь пришло потепление и вместе с ним - штормовой ветер
В Иркутске реставрируют две редкие иконы
Общество, 11.01.2018
В иркутском соборе Богоявления реставрируют две уникальные иконы. Так тщательно, что берегут каждый старинный гвоздик
В России стали меньше сажать картошку
Общество, 11.01.2018
За 10 лет численность хозяйств стала меньше на 1,5 миллиона
Тысячу пассажиров перевёз новый поезд Иркутск — Улан-Батор
Общество, 11.01.2018
Число пассажиров в направлении Улан-Батор — Иркутск за первый месяц курсирования состава в 1,5 раза превысило число людей, ехавших в обратном направлении
250 дворов в Иркутске очистили от снега
Общество, 11.01.2018
Ежедневно на уборке занято около 300 дворников и 30 единиц техники
В Улан-Удэ резко повысилось загрязнение воздуха
В Улан-Удэ резко повысилось загрязнение воздуха
Общество, 11.01.2018
Оно сохранится в ближайшие сутки
Жители Бурятии не заплатили 170 миллионов налогов
Общество, 11.01.2018
В бюджет перечислено 866,7 миллиона рублей налогов
Иркутские орнитологи собирают деньги на изучение водных птиц на Байкале
Общество, 11.01.2018
Они хотят выяснить, что происходит с бакланами, чайками и другими птицами на озере
Три лучших проекта новой набережной в Улан-Удэ получат призы
Три лучших проекта новой набережной в Улан-Удэ получат призы
Общество, 11.01.2018
«Самой набережной не существует: мы должны понимать, что это гидротехническое сооружение – дамба», - заявили сегодня в мэрии
Дамдинцурунов: В спортивных федерациях нет менеджмента и работы с меценатами
Дамдинцурунов: В спортивных федерациях нет менеджмента и работы с меценатами
Общество, 11.01.2018
Сегодня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об основных проблемах развития спорта в республике
В Улан-Удэ дошколята разукрасили «Светика» и «Непогоду»
В Улан-Удэ дошколята разукрасили «Светика» и «Непогоду»
Общество, 11.01.2018
Ребятишкам рассказали, как вести себя на дороге в непогоду

Реплика

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^