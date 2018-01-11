В Иркутске реставрируют две редкие иконы

В иркутском соборе Богоявления реставрируют две уникальные иконы. Так тщательно, что берегут каждый старинный гвоздик



Икона Богородицы Державной явилась людям 100 лет назад, в тот самый мартовский день, когда Николай I. I. отрёкся от престола. И вот спустя век образ обретён вновь. Но теперь уже не в Коломенском, а в Иркутске.



Эксперты определили сразу: написана икона в Иркутске. Стиль — барокко. Не разгадан пока один момент: на державе изображён пролив. Ничего подобного иконописцы и искусствоведы не встречали. Возможно, это Керченский. А один из лучших реставраторов — Андрей Карпов — показывает нам ещё одну чудесную находку:



— Это храмовая икона. Возможно, до революции она у нас стояла.



Богоявление. Крещение Господне. Символично, что восстанавливают икону в мастерской Богоявленского собора. А как она выглядела до реставрации?



— Вот лик Христа вот такой был. Видите? Тоже она стояла у нас, а я как-то протёр вот это место и открылся вот этот лик, — говорит реставратор Андрей Карпов.



Он уже убрал с поверхности копоть, гарь и толстый слой олифы. И склеил в единое целое одиннадцать досок, на которых написан библейский сюжет. А вот драгоценный оклад утрачен, вероятней всего, икону ограбили вандалы после революции. От обрамления остались только гвоздики. Их реставратор бережно собрал и сохранил:



— Разные бывают, но вот это из серебра. Раньше делали. А просто со шляпками — это уже позднее заколачивание.



Где найдены эти две иконы, тайна. Известно лишь, что на территории одного из храмов иркутской Митрополии. Как и то, что после реставрации они, скорее всего, останутся в этом Соборе, сообщает ГТРК Иркутск.

