Циклон «Элеонор» не дошёл до Бурятии

В Сибирь пришло потепление и вместе с ним - штормовой ветер



По данным Сибирского регионального центра МЧС, 11-12 января из-за метелей и ветра местами до 27 м/с в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае и Республике Алтай возможны чрезвычайные ситуации на объектах энергетики, ЖКХ, транспорте.



В Омской области и Хакасии также прогнозируется штормовой ветер - до 22 м/с. По данным Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в республике ожидается ураганный ветер - до 33 м/с.



- На нас оказывает влияние атлантический циклон «Элеонор», который бушевал на прошлой неделе в Европе. От него отделился небольшой южный циклон, он более теплый, и за счет того, что он закручивается, будет как раз штормовой ветер. Сегодня к вечеру мы ждем усиление ветра: в конце рабочего дня мы ожидаем порывы ветра до 23 м/с, в ночь - он может усилиться до 28 м/с. Также в течение дня - налипание снега на проводах, гололед, снегопады и метели, - сообщили ТАСС в Кемеровском гидрометцентре.



Об ухудшении погоды 12 января предупреждают также в Красноярском крае - здесь ожидается ветер до 23 м/с, осадки и гололед, а также в Иркутской области где прогнозируют ветер со скоростью 13-18 м/с и сильный снег.



В восточных районах Сибири, куда не дошел циклон, сохраняются морозы. По данным синоптиков, в Иркутской области в четверг воздух остынет до минус 15 градусов, а в Бурятии и Забайкальском крае - до минус 32-37. Тем не менее даже в Забайкалье пока не наблюдается связанных с морозами происшествий и занятия в школах не отменяют.

