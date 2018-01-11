В Улан-Удэ резко повысилось загрязнение воздуха

Оно сохранится в ближайшие сутки



В Улан-Удэ 11 января наблюдается повышенное загрязнение воздуха, сообщает Бурятский Гидрометеоцентр. В ближайшие сутки сохранится повышенный фон загрязнения.



В частности, согласно данным автоматических станций контроля атмосферы на проспекте 50-летя Октября в течение последних суток концентрация угарного газа максимально достигала 6,215 мг на метр кубический, что превышает предельно – допустимую концентрацию (5 мг на метр кубический).



На двух других точках измерения показатель не превышает ПДК, но близок - на улице Революции 1905 года (4,7 мг на метр кубический), на улице Бабушкина (3,2 мг на метр кубический). К слову, за последнюю неделю концентрация этого ядовитого газа на всех точках приближалась максимум к 2 мг на метр кубический.

