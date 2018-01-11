В Улан-Удэ дошколята разукрасили «Светика» и «Непогоду»

Ребятишкам рассказали, как вести себя на дороге в непогоду



В столице Бурятии сотрудники ГИБДД посетили воспитанников детского сада № 97«Земляничка». Стражи порядка рассказали дошколятам о безопасном поведении детей на дорогах в условиях непогоды.



Автоинспекторы рассказали юным участникам дорожного движения как правильно и безопасно вести себя на проезжей части в зимнее время года. Малыши также повторили значение сигналов светофора и дорожных знаков, и разобрали различные дорожные ситуации с помощью макета улично-дорожной сети.



Дети слушали инспектора ГИБДД и отвечали на вопросы о том, как они сами соблюдают правила дорожной безопасности и переходят дорогу, следуя вместе с родителями в детский сад. В конце занятия дети разукрасили раскраски с главными героями - Светиком и Непогодой, научивших ребят правилам дорожной безопасности в неблагоприятных погодных условиях, сообщает УГИБДД по Бурятии.

