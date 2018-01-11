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В Улан-Удэ даст концерт «АнимациЯ»
Общество, 11.01.2018 16:25
Рок-группа посетит столицу Бурятии весной
В Улан-Удэ 17 марта с концертом выступит рок-группа «АнимациЯ» с программой «Я люблю свою родину, вроде бы…». Начало выступления в 20.00 в одном из ночных клубов города. Как заявляют организаторы мероприятия, группа исполнит полюбившиеся фанатам песни.
Рокеры проехали большой успешный концертный тур по России. И группа изнутри прониклась жизнью и бытом народа.
- Остаётся добавить, что любимцы «рабочих кварталов» и «прогрессивной общественности» порадуют весь собравшийся честной народ, исполнив все свои самые лучшие, всенародные хиты, проверенные временем и любимые населением нашей необъятной Родины… вроде бы! – пишут организаторы в официальной группе в социальной сети.
Рокеры начали свой путь 18 лет назад. В 2008 году музыканты выпустили первую пластинку под названием «Странник». Через год вышел второй альбом «Помехи в эфире», который был интернет-релизом. Потом рокеры ежегодно выпускали новые альбомы, а их песни крутили на радиостанциях страны.
Группа несколько раз выступала на фестивале «Нашествие» и давала концерты для некоторых телеканалов. Самой популярной и излюбленной песней слушателей стала композиция «Родина». По словам лидера группы Константина Кулясова, именно эту песню «АнимациЯ» обычно исполняет на «бис».
Подробности о концерте можно узнать в группе мероприятия https://vk.com/animaciya03
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