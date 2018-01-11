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Видео о северном Байкале претендует на звание «Диво России»

Видео о северном Байкале претендует на звание «Диво России»
Общество,  11.01.2018 16:01
В ролике рассказывается о красотах северного Байкала, притягивающих туристов со всего мира

Видео «Северный Байкал - ещё не открытый Вами» участвует в V туристском видеофестивале «Диво России». Автором ролика является администрация Северо-Байкальского района. Ролик опубликован на канале «Диво России» в YouTube.

В ролике говорится о Северо-Байкальском районе Бурятии. Идёт подробный рассказ о том, чем богато северное Прибайкалье. В частности, автор рассказывает о туристском ресурсе района на озере. Также в видео упоминается о возможности организации лечебно-оздоровительного, приключенческого, познавательного, научного, этнографического и спортивного экотуризма.

- Настоящим сокровищем Северо-Байкальского района является особо охраняемые природные территории – Баргузинский заповедник, Фролихинский заказник. Большой интерес представляют уникальные памятники природы, золотистое побережье Байкала, девственные леса, чистейшие реки, богатые охотничьи угодья Северо-Байкальского района притягивают туристов со всего мира. Всех сюда манит и привлекает путешествие по озеру на катере, яхте или байдарке, песчаные косы и пляжи. Отдыхать на Байкале интересно и летом, и зимой, - рассказывает автор видео.

Автор также упоминает о минеральных источниках на озере и заканчивает ролик мыслью о том, в этот край невозможно не влюбиться, и турист непременно захочет вернуться на озеро ещё не раз. 





Цель конкурс «Диво России» - развитие внутреннего и въездного туризма в России, повышение интереса к путешествиям по нашей стране.

На данный момент оргкомитет конкурса «Диво России» принимает заявки на проведение региональных (январь-февраль 2018 года) и окружных этапов (март-апрель 2018 года) всероссийского фестиваля-конкурса «Диво России 2018» и финала всероссийского конкурса «Золотые курорты России 2018». Приём заявок на участие в конкурсе «Диво России» проходит с 1 сентября 2017 года по 31 января 2018 года.

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