|
11 Января
10 Января
17:37
Популярное
|
Иркутск примет чемпионат Сибири по лёгкой атлетике
Общество, 11.01.2018 15:49 Фото:
В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 13 и 14 января пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике
Соревноваться будут юниоры и юниорки до 20 и до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет. В соревнованиях примут участие около 600 сильнейших легкоатлетов из различных регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области
- Предварительно участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из девяти сибирских регионов – из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия. Иркутская область будет представлена на турнире большой командой - более 150 спортсменов. В настоящее время завершается подготовка к проведению чемпионата и первенства Сибири по легкой атлетике в Иркутске, - сообщил министр спорта региона Илья Резник.
Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике проводятся в личном и командном зачетах. В программу соревнований включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Спортсмены также будут соревноваться в ходьбе на 5000 метров, в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину и высоту и в тройном прыжке. Состоится эстафетный бег 4х200 метров. Для разных возрастных групп предусмотрено пятиборье и семиборье. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и грамотами.
- Основную конкуренцию команде Приангарья составят спортсмены из Красноярского и Алтайского краев, которые выступят на соревнованиях сильнейшими составами. Большие команды также ожидаются из Томской области – 60 человек, Бурятии – 50 человек, Кемеровской области – 50 человек, - рассказал старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике, главный судья соревнований Василий Шкурбицкий.
Программа чемпионата и первенства СФО очень насыщенная. Первый день, 13 января, соревнования начнутся в 10.00 часов и ориентировочно завершатся в 20.00 часов. Торжественное открытие запланировано на 11.45 часов. Во второй день, 14 января, соревнования будут проходить с 10.00 до 17.00 часов.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
«Ледяная библиотека чудес» откроется 20 января в посёлке Листвянка. Как и в прошлом году мечты будут вырезаны в ледяных блоках из чистого байкальского льда
В Бурятии проведена первая в году тренировка с военнослужащими подразделений радиоэлектронной борьбы ВВО
Первый межнациональный фестиваль «Старый Новый год» состоится в Нижнем Новгороде12 января
В Сибирь пришло потепление и вместе с ним - штормовой ветер
В иркутском соборе Богоявления реставрируют две уникальные иконы. Так тщательно, что берегут каждый старинный гвоздик
За 10 лет численность хозяйств стала меньше на 1,5 миллиона
Число пассажиров в направлении Улан-Батор — Иркутск за первый месяц курсирования состава в 1,5 раза превысило число людей, ехавших в обратном направлении
Ежедневно на уборке занято около 300 дворников и 30 единиц техники
Соревнования пройдут в марте
Оно сохранится в ближайшие сутки
В бюджет перечислено 866,7 миллиона рублей налогов
Они хотят выяснить, что происходит с бакланами, чайками и другими птицами на озере
«Самой набережной не существует: мы должны понимать, что это гидротехническое сооружение – дамба», - заявили сегодня в мэрии
Сегодня министр спорта и молодёжной политики Бурятии Вячеслав Дамдинцурунов рассказал об основных проблемах развития спорта в республике
Ребятишкам рассказали, как вести себя на дороге в непогоду
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...