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Иркутск примет чемпионат Сибири по лёгкой атлетике

Иркутск примет чемпионат Сибири по лёгкой атлетике
Общество,  11.01.2018 15:49 Фото:Baikal-daily.ru, из архива
В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Байкал-Арена» 13 и 14 января пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по лёгкой атлетике

Соревноваться будут юниоры и юниорки до 20 и до 23 лет, юноши и девушки до 18 лет. В соревнованиях примут участие около 600 сильнейших легкоатлетов из различных регионов Сибири, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области

- Предварительно участие в соревнованиях подтвердили спортсмены из девяти сибирских регионов – из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областей, Красноярского, Алтайского, Забайкальского краев, республик Бурятия и Хакасия. Иркутская область будет представлена на турнире большой командой - более 150 спортсменов. В настоящее время завершается подготовка к проведению чемпионата и первенства Сибири по легкой атлетике в Иркутске, - сообщил министр спорта региона Илья Резник.

Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа по легкой атлетике проводятся в личном и командном зачетах. В программу соревнований включены: бег на 60, 200, 400, 800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с препятствиями. Спортсмены также будут соревноваться в ходьбе на 5000 метров, в толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину и высоту и в тройном прыжке. Состоится эстафетный бег 4х200 метров. Для разных возрастных групп предусмотрено пятиборье и семиборье. Победители и призеры соревнований будут награждены медалями и грамотами.

- Основную конкуренцию команде Приангарья составят спортсмены из Красноярского и Алтайского краев, которые выступят на соревнованиях сильнейшими составами. Большие команды также ожидаются из Томской области – 60 человек, Бурятии – 50 человек, Кемеровской области – 50 человек, - рассказал старший тренер сборной Иркутской области по легкой атлетике, главный судья соревнований Василий Шкурбицкий.

Программа чемпионата и первенства СФО очень насыщенная. Первый день, 13 января, соревнования начнутся в 10.00 часов и ориентировочно завершатся в 20.00 часов. Торжественное открытие запланировано на 11.45 часов. Во второй день, 14 января, соревнования будут проходить с 10.00 до 17.00 часов.
спорт легкая атлетика чемпионат Сибири
 
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