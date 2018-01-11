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На уборке снега в Улан-Удэ работает 53 единиц техники
Общество, 11.01.2018 15:43 Фото:
За минувшие сутки вывезено 1873 кубометра снега
Для очистки улиц и проезжей части от снежных накатов и снега вдоль тротуаров, для вывоза снега и погрузки песка использовалось 53 единицы техники. В том числе 14 единиц - привлечённый транспорт, сообщает администрация Улан-Удэ.
Убраны следующие улицы: одна сторона проезжей части по ул. Лимонова (от проходной ЛВРЗ до разделительной полосы), Ботаническая (от пр. Автомобилистов до здания «Полистройдеталь»), пр. 50 - летия Октября (от остановки Октябрь до проходной ЛВРЗ), пр. Автомобилистов (грейдирование второстепенной дороги), ул. Павлова (от здания Администрации Октябрьского района до ул. З. Космодемьянской), ул. Столбовая (от ул. Дальневосточной до ул. Павлова), ул. Кабанская по одной стороне (от ул. Строителей до автомобильной развязки).
Также в обычном режиме продолжается подсыпка подъемов, спусков, остановочных карманов, перекрестков и других опасных мест.
Как сообщал «Байкал-Daily», председатель комитета городского хозяйства Константин Мошковский дал интервью об уборке снега с крыш.
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