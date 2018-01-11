Wi-Fi появится на вокзалах Черемхово и Усолья-Сибирское

В 2018 году на железнодорожных вокзалах Черемхово и Усолье-Сибирское Восточно-Сибирской железной дороги будут развернуты зоны Wi-Fi



В настоящее время беспроводным доступом в Интернет оборудовано восемь вокзалов, сообщает пресс-служба ВСЖД.



Кроме того, интерьер вокзальных комплексов постоянно обновляется. Так, в минувшем году проведены ремонтные работы в комнатах отдыха вокзалов ст. Иркутск-Пассажирский и Слюдянка, завершен капитальный ремонт санитарно-бытового комплекса в Черемхово.



Новые сиденья установлены в залах ожидания на вокзалах ст. Слюдянка, Тулун, Тайшет, Северобайкальск и Вихоревка. Произведена замена навигационных указателей.



В Улан-Удэ, Зиме и Вихоревка пассажиры могут провести время в ожидании поезда за игрой в аэрохоккей. На вокзалах Улан-Удэ, Иркутск-Пассажирский, Ангарск, Черемхово, Нижнеудинск и Падунские Пороги можно сыграть в настольный теннис.



