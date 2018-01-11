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В Улан-Удэ искусствовед проведёт бесплатную экскурсию по выставке Намдакова
Общество, 11.01.2018 15:07 Фото:
Расскажет об экспонатах выставки известный специалист Надежда Комарова
Как сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии, Надежда Комарова проведёт бесплатную экскурсию по выставке Даши Намдакова «Байкал. Преображение». Состоится мероприятие 12 января в 16:00 в Музее истории Бурятии имени Хангалова.
– Надежда Петровна, кандидат искусствоведения, является представителем арт-фонда Даши Намдакова. Она - неизменный куратор всех выставок знаменитого бурятского скульптора, знает всё о его творчестве. У вас есть уникальная возможность узнать всё о создании того или иного ювелирного шедевра практически из первых уст, – сообщили в музее.
Напомним, выставка именитого мастера открылась 25 октября и уже стала одним из важнейших событий года в сфере культуры. На выставке представлены более 60 ювелирных произведений искусства Даши Намдакова. Это браслеты, кольца, нагрудные украшения и скульптуры малой пластики, наполненные удивительными образами великой древней кочевой культуры. Кроме того, на выставке можно увидеть уже известные всем уникальные куклы ручной работы семьи Даши Намдакова. Ярко подчеркивают эти произведения в экспозиции артефакты из коллекции Национального музея Бурятии.
Организаторы приглашают всех желающих в Музей истории Бурятии (ул.Профсоюзная, 29).
- Необходимо лишь приобрести билет на выставку, авторская экскурсия совершенно бесплатна, - отметили они.
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