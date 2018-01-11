Робот расскажет россиянам о ЗОЖ и донорстве



Также виртуальный помощник подскажет, как организовать донорскую акцию, в том числе силами общественной организации, покажет видеоролики о донорском движении, сообщит новости о ходе межрегионального донорского марафона «Достучаться до сердец» и других мероприятиях в сфере безвозмездного донорства крови.



Координационный центр по донорству крови при Общественной палате России и Национальный фонд развития здравоохранения намерены в этом году запустить чат-бот по донорству крови и её компонентов и здоровому образу жизни, передаёт РИА Новости.- Чат-бот - виртуальный робот-собеседник в социальных сетях - круглосуточно ответит на вопросы пользователей о том, как стать безвозмездным донором крови, как правильно подготовиться к донации, в чем польза регулярного донорства, какие привычки помогают вести здоровый образ жизни. Чат-бот о донорстве крови и здоровом образе жизни будет разработан для Telegram и мессенджера Facebook, - говорится в сообщении.