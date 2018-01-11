Турнир по хоккею с мячом прошёл в Бурятии

Общество, Фото: администрация Окинского района

28 декабря в селе Хужир сельского поселения «Бурунгольское» Окинского района прошёл турнир по хоккею с мячом



Турнир проводился на призы заслуженного работника физической культуры и спорта Бурятии, чемпиона Дальнего Востока и Сибири в 1965-1966 гг., ветерана спорта Кима Пронтеева, сообщает пресс-служба администрации Окинского района.



- Праздник спорта, который очень любил наш папа. И мы – дети, внуки, правнуки вместе с нашей мамой Ниной Ринчиновной – очень рады были приветствовать всех участников и гостей традиционного районного турнира по хоккею на призы памяти нашего дорогого папы, дедушки и прадедушки. Турнир прошел в день рождения папы …. Наш папа мечтал о том, чтобы как можно больше мальчишек играло в хоккей, ведь именно среди наших детей – будущие чемпионы, и наша Ока всегда славилась чемпионами в хоккее, – рассказала дочь Кима Пронтеева Руслина Гергенова.



На ледовом катке целый день проходили хоккейные баталии. В итоге, 1 место и Кубок турнира завоевала команда «МЧС», 2-е место досталось хозяевам – команде «Бурунгол». Тройку призеров замкнула команда «Администрация».



Лучшими стали: «Лучший защитник» – Цырен-Ванчик Цыбенов, «Лучший вратарь» – Субан Галсанов, «Лучший игрок» – Зоригто Самбялов, «Юный игрок» – Бимба Ошоров, «Ветеран спорта» – Дамба Гармаев.



Кроме того, в программе турнира были предусмотрены соревнования по конькобежному спорту. Бег 1000 м (девушки): 1 место – Алтана Будаева, 2 место – Айлана Папаева, 3 место – Дарима Будаева.



Бег 2000 м (юноши): 1 место – Алексей Нимаев, 2 место –Жаргал Налханов, 3 место – Баясхалан Мунконов.



В эстафете 2х2 по 400 м победила команда «Бурунгол».



Семья Пронтеевых, родственники, близкие и друзья вручили специальные призы: Альберту Будаеву – за подготовку катка, Алтане Будаевой – единственной девушке-хоккеистке, Бимбе Ошорову – самому юному игроку.



