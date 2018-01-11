Лучшего государственного регистратора и земельного инспектора выбрали в Бурятии

















Конкурсы проходили по трём этапам: оценка показателей эффективности работы, оценка теоретических знаний участников и творческий конкурс.



Всего приняло участие 25 человек. Все конкурсанты выступили перед жюри, которое возглавила руководитель управления Ирина Шаргаева. Жюри отметило высокие знания претендентов и разноплановость творческого подхода к третьему этапу конкурса. Одни конкурсанты читали стихи собственного сочинения, другие презентовали предметы декора, сделанные своими руками.



Ирина Шаргаева вручила благодарственные дипломы и денежные премии победителям и призерам конкурса.



- Я очень рада победе в этом конкурсе, это неожиданный и приятный подарок. Выражаю благодарность: жюри, по достоинству оценившему мою работу как регистратора; моим коллегам, поддерживавшим меня до последнего. Отдельное спасибо моей семье за их помощь и веру в меня, а также за их любовь,- поделилась впечатлениями Элеонора Очирова.





По итогам работы за 2017 год лучшим государственным регистратором прав признана начальник межмуниципального Селенгинского отдела Элеонора Очирова, а лучшим государственным инспектором по использованию и охране земель - ведущий специалист-эксперт того же отдела Дарима Дашиева. Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра.