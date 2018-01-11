Военные в Бурятии приступили к занятиям на полигонах

Свыше 19 тысяч военнослужащих Восточного военного округа приступили к занятиям на полигонах



На учебно-тренировочных комплексах, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовали практические занятия по дисциплинам боевой подготовки.



Всего к мероприятиям привлечено около 19 тысяч военнослужащих. Задействовано более 1,5 тысяч единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, современные станции и аппаратные связи, артиллерийские орудия разного калибра, в частности самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо».



Для организации занятий по боевой подготовке на учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 специализированных пунктов обогрева личного состава, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





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