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Военные в Бурятии приступили к занятиям на полигонах

Военные в Бурятии приступили к занятиям на полигонах
Общество,  11.01.2018 09:02 Фото:Baikal-daily.ru
Свыше 19 тысяч военнослужащих Восточного военного округа приступили к занятиям на полигонах

На учебно-тренировочных комплексах, дислоцированных в Республике Бурятия, Забайкальском, Хабаровском, Приморском, Камчатском краях, Амурской, Сахалинской, Еврейской автономной областях, стартовали практические занятия по дисциплинам боевой подготовки.

Всего к мероприятиям привлечено около 19 тысяч военнослужащих. Задействовано более 1,5 тысяч единиц техники, в том числе танки, боевые машины пехоты, современные станции и аппаратные связи, артиллерийские орудия разного калибра, в частности самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «Акация», «Гиацинт», реактивные системы залпового огня «Град» и «Торнадо».

Для организации занятий по боевой подготовке на учебно-тренировочных комплексах развернуто более 500 специализированных пунктов обогрева личного состава, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

военнослужащие
 
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