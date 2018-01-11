Жителям Бурятии разъяснили меры безопасности в морозную погоду

Спасатели объяснили, как одеваться, планировать поездки, снарядиться, если нужда заставляет уехать далеко за город и многое другое



По данным Бурятского гидрометцентра, в республике ожидается морозная погода – в отдельных районах температура опустится ниже -40. Морозная погода – всегда серьёзное испытание для служб жизнеобеспечения (ЖКХ, энергетики, линий связи) и для рядовых граждан.



- Самое главное, позаботьтесь о пожарной безопасности своего жилья. Все виды отопления (печное, газовое, электрическое) должны находиться под пристальным вниманием домовладельцев, - напоминает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии о рисках, связанных с низкими температурами.



Использование электроприборов должно соответствовать инструкции. Категорически запрещено использовать самодельное электрооборудование.



Нельзя позволять детям играть со спичками и другими пожароопасными предметами. Или оставлять их и недееспособных членов семьи дома одних.



Меры пожарной безопасности нужно соблюдать не только самим, но и призывать к бдительности окружающих.



- Из-за пожара у соседей может пострадать и ваше имущество, отмечают спасатели. – Также, как правило, в холода осложняется обстановка на дорогах. Снежные накаты, заносы, гололедные явления способствуют росту ДТП. Учащаются внезапные механические поломки автомобилей, а также случаи пожаров на автотранспорте от неправильного прогрева.



Избежать проблем на дорогах можно, временно поставив личные авто на прикол. Водителям-дальнобойщикам необходимо помнить, что на внешних трассах, как правило, всегда холоднее, поэтому надо тщательнее заботиться о своей безопасности и заложить в машину минимальные средства спасения – лопату, трос, топор.



Выходя на улицу, жителям Бурятии рекомендуют одеваться теплее и следить за тем, как одеваются дети. Носить нужно свободную одежду и обувь, меховые варежки, многослойно, как «капуста». Для предупреждения обморожения не рекомендуется гулять при температуре ниже 20 градусов детям, пожилым и больным людям, страдающим хроническими заболеваниями. Лицо необходимо защитить жирным кремом. Не стоит носить в мороз металлические украшения – металл остывает моментально, а также нарушается циркуляция крови.



В сильный холод лучше отменить прогулки и дальние поездки. И важно не злоупотреблять спиртным.

