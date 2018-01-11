Воздух в Бурятии днём максимально прогреется до -16

По данным Бурятского Гидрометеоцентра, 11 января местами в республике ожидается небольшой снег, по северному Прибайкалью - умеренный снег



В утренние часы местами туманы.



Ветер восточный 1-6, местами 8-13 м/с.



Температура днём -16, -22, местами -26, -32, по Прибайкалью, местами южным районам -7, -13.



В Улан-Удэ без осадков. Ветер восточный 4-9 м/с. Температура -18, -20.



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