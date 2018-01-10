За сутки из Улан-Удэ вывезено почти 2,5 тыс. кубометров снега

Уборка производилась в трёх районах города



За прошедшие сутки Комбинатом по благоустройству с дорог Улан-Удэ вывезено 2469,5 кубометров снега. Работали 58 единиц спецтехники, в том числе от Комбината по благоустройству 43 единицы и дополнительно привлечено 15 единиц.



С 20 часов 9 января до 7 часов 10 января работали 3 грейдера, 5 тракторов-щётки, 2 снегопогрузчика, 6 большегрузных самосвалов. С 4-х часов утра работали 1 грейдер, 9 пескоразбрасывателей, 2 бобкэта, 13 самосвалов, 1 погрузчик, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.



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