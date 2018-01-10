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«Зимниада–2018» пройдёт в Иркутской области и Бурятии

«Зимниада–2018» пройдёт в Иркутской области и Бурятии
Общество,  10.01.2018 17:19
XV Международный фестиваль зимних игр «Зимниада–2018» пройдёт в Иркутской области и Бурятии в конце зимы

«Зимниада» состоится с 16 февраля по 25 марта, сообщает «Альтаир».

С 16 по 18 февраля запланирован марафон на коньках, лыжах и велосипедах «Ледовый шторм». Участникам предстоит преодолеть 205 км по льду Байкала от острова Ольхон до посёлка Листвянка. В это же время — 17 и 18 февраля — в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» организуют массовые гуляния к Масленице. 23 февраля в Листвянке состоится фестиваль ледовых скульптур «Живи на Байкале».

С 24 до 27 февраля в Улан-Удэ отпразднуют Новый год по лунному календарю. Сюда приедет Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга. 25 и 26 февраля в Листвянке пройдет музыкальный зимний арт-фестиваль «Baikal-live winter».

Со 2 по 4 марта на Малом Море проведут байкальский ледовый фестиваль активного отдыха «Сарминский шквал». Следом — с 3 по 10 марта — в Листвянке пройдут гонки на собачьих упряжках «Baikal Race». 7 марта участникам фестиваля предстоит пройти марафонское расстояние в 42 км от поселка Танхой в Бурятии до Листвянки в Иркутской области. 8 и 9 марта на льду Байкала на острове Ольхон состоится концерт классической и современной музыки «Синий лед».

В Международный женский день, 8 марта, на 143–148 км КБЖД будут соревноваться альпинисты. С 14 по 16 марта состоится переход по льду Байкала, посвященный жертвам всех войн между Японией и Россией, «Байкальский ледовый марш». Маршрут будет проложен из порта Байкал в поселок Танхой. На 17 и 18 марта в Листвянке намечен гольф-турнир на льду Байкала «Baikal Ice Golf 2018». 25 марта на Малом Море спортсмены и любители будут соревноваться в подледном лове рыбы «Байкальская камчатка». Также в марте желающие отправятся в экспедицию на квадроциклах из Иркутска в Северобайкальск до села Черноруд в Ольхонском районе Прибайкалья.

Фестиваль проводится Сибирской Байкальской ассоциацией туризма при поддержке правительства Иркутской области.

Впервые фестиваль состоялся в 2003 году, его инициаторами выступили туристические компании Прибайкалья. В программу были включены лыжные забеги, бег — марафон и спринт, забеги на коньках, зимний волейбол, авиашоу, музыкальные концерты.

С 2004 года организаторами фестиваля выступали власти Иркутской области. В последующие годы фестиваль динамично развивался и вошел в региональный и федеральный событийные календари. Однако в последние пять-семь лет интерес к «Зимниаде» стал снижаться, и в 2010–2014 годах мероприятие проводилось без формирования оргкомитета, штаба и пресс-центра. В 2015 году фестиваль вовсе отменили по формальным причинам. Поддержкой бренда в этот период занимались туроператоры, они указывали название фестиваля при проведении своих мероприятий. О возрождении «Зимниады» было заявлено в конце 2015 года.

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