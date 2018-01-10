Военным в Бурятии устроили спортивные состязания

Крупные спортивные праздники состоялись в новогодние праздники



Масштабные спортивные мероприятия состоялись в воинских частях и соединениях Восточного военного округа, дислоцированных в Бурятии, Забайкалье, Амурской области, Еврейской автономии, Хабаровском, Приморском краях, острове Сахалин и Курилах. Участие в них приняли более 50 тысяч военнослужащих и членов их семей.



В ходе спортивных состязаний военнослужащие соревновались в подтягивании на перекладине, спринтерском беге, армреслинге, гиревом спорте, перетягивании каната, лыжном кроссе.



Для детей офицеров были организованы детские конкурсы и развлечения.



Военнослужащие и их семьи, показавшие лучшие спортивные результаты, были награждены кубками и грамотами, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.





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