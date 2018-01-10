В Иркутской области построят школу на 352 места

В посёлке Покосное Братского района началось строительство долгожданной школы на 352 места



На этот год предусмотрено более 83 млн рублей в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». Всего по проекту на строительство необходимо около 239 млн рублей, сообщает пресс-служба Законодательного Собрания Иркутской области.



Как рассказала глава Покосного Клара Фортунатова, новую школу селяне ждут более 10 лет, в старой школе условия таковы, что в особенно холодную погоду дети вынуждены сидеть в классах в верхней одежде. Завершения строительства этой школы ждут не только жители Покосного, но и других посёлков Братского района – Харанжино, Карахуна и Озерного.



- Покосный – большой, развивающийся посёлок, расположенный на трасе. Уверена, что со строительством школы в скором времени встанет и вопрос о строительстве новых домов, ведь желающих переехать в наш посёлок очень много, а появление нового образовательного учреждения будет ещё больше этому способствовать, – отметила Клара Фортунатова.



По её словам, сегодня ведутся работу по устройству фундамента. За темпами и ходом работы постоянно следят депутаты поселковой и районной дум. Планируется, то школьники Покосного смогут пойти учиться в новую школу в сентябре 2019 года.



