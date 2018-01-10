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В Улан-Удэ в снегопады демонтировали кровлю многоквартирного дома
Общество, 10.01.2018 11:58
Жители били тревогу из-за угрозы протечек на верхних этажах
После обращения активистов Общероссийского народного фронта в Бурятии подрядчик, проводивший капитальный ремонт многоквартирного дома в Улан-Удэ, устранил нарушения. В региональное отделение ОНФ обратились жители дома по адресу: проспект 50-летия Октября, 25а. Зимой здесь начался капитальный ремонт крыши. Подрядчик полностью демонтировал кровлю, в этот период начались снегопады, снег начал таять, поэтому жители опасались, что могли появиться протечки на верхних этажах.
Общественники направили письмо в Фонд капитального ремонта с просьбой провести уборку снега с крыши, так как могут появиться протечки, а при завершении работ снег смешается с теплоизоляционным материалом, что может вызвать сырость и плесень. Фонд капремонта обязал подрядную организацию убрать снег, на данный момент работы завершены, у жителей замечаний нет.
- Мы систематически получаем от граждан обращения по нарушениям при проведении капитального ремонта, практически каждый случай – это результат слабого контроля со стороны заказчика, – прокомментировала руководитель региональной рабочей группы ОНФ «Качество повседневной жизни» в Бурятии Намжилма Борхонова. – Но стоит отметить, что наши замечания своевременно устраняет Фонд капитального ремонта. Все свои предложения по улучшению качества капитального ремонта мы включили в общественные предложения, которые направим главе Бурятии в ближайшее время. Мы рекомендовали усилить контроль за работой подрядчиков, а также эффективно использовать взносы граждан за ремонт.
По итогам 2016 года в Бурятии взносы с собственников составили 410,07 млн руб., стоимость проведенных работ – 121,81 млн руб., неизрасходованными остались 70% средств, сообщает пресс-служба ОНФ в Бурятии.
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