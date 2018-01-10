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В Иркутской области открыли 21 фельдшерский пункт

Общество,  10.01.2018 11:52
Израсходовано около 166 миллионов рублей

21 фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) введён в эксплуатацию в 2017 году, об этом сообщила министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Светлана Свиркина.

Финансирование строительства ФАПов осуществляется в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Иркутской области на 2014-2020 годы» государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы.

В 2017 году на эти цели было направлено около 166 млн рублей, из них более четырёх миллионов - федеральные средства, остальное деньги областного бюджета (161 млн 673 тыс. рублей).

- По поручению губернатора министерством проделана значительная работа по строительству такого большого количества ФАПов. То, что построено в прошлом году, превышает общий объём ФАПов, возведённых с 2014 года. Всего было запланировано открытие 25 ФАПов, несколько объектов были сданы буквально под Новый год – в Зиминском, Тайшетском и Тулунском районах. Четыре объекта перешли на этот год и будут введены в ближайшее время, - пояснила Светлана Свиркина.

На 2018 год намечено открытие ФАПов - в Тулунском и Черемховском районах, а также Бодайбинском (посёлок Артемовский) и Катангском районах (село Преображенка).

Кроме того, на текущий год в сфере здравоохранения запланировано финансирование 55 мероприятий, из них: проектно-изыскательские работы – 32 проекта, в том числе 21 ФАП;
строительство (реконструкция) – 22 объекта, в том числе 16 ФАПов; капитальный ремонт – 1 объект. Общая сумма, которая будет направлена на эти цели из областного бюджета, составит 1 млрд 241 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.  
 
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