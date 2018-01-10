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Житель Иркутской области соорудил снежный городок на пустыре
Общество, 10.01.2018 10:34 Фото:
Он учит детей лепить сказку из снега
Житель села Байша Баяндаевского района Эдуард Бартанов своими силами соорудил ледовый городок, сообщают «Вести-Иркутск».
Снежный городок появился рядом с детским садом. Здесь и крутая горка, и ледовые фигуры оленей, пингвинов, Дед Мороз со снегурочкой. Не забыл скульптор, конечно же, и собаку — символ наступившего года.
— Сейчас здесь празднично. Всё украшено. Раньше было не очень, — говорит школьница Саяна Тыхеева.
Снежный городок появился на пустыре. Раньше это место выглядело весьма уныло. Деревенский скульптор установил ёлку и разукрасил мост через речку. Сделал уличное освещение. Теперь это главная достопримечательность села. Даже в 40-градусные морозы с утра и до позднего вечера здесь проводит время вся местная детвора.
Эдуард Бартанов — бывший учитель труда. Сейчас фермер. Несмотря на занятость, работу с детьми не оставил. Говорит, бывших педагогов не бывает. Занятие тут себе найдёт каждый. Кто-то разукрашивает сказочных персонажей. Кто-то делает снежные заготовки. А кто-то без устали катается с горки.
— Дети радуются, веселятся. Сами приходят. Снег убирают после непогоды. В школе когда работал, народное творчество вёл. Резьбой занимались старшие дети. А сейчас вот маленьким тоже интересно, — говорит Эдуард Бартанов.
По словам мужчины, в селах редко встретишь ледовые городки. Поэтому решил подарить школьникам новогоднюю сказку. Не остались в стороне и местные жители. Люди помогают строить городок. Поэтому с каждым днём он становится краше.
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