В Бурятии поздравили долгожителей



Анна Перевалова родилась в селе Воскресенск Половинского района Курганской области. Трудовая деятельность Анны Фёдоровны началась с 14 лет. Она работала на поле, в колхозе, на Кижингинском молокозаводе, затем - санитаркой в Кижингинской больнице. Вместе с супругом они вырастили и воспитали 6 детей. На заслуженный отдых Анна Федоровна ушла в январе 1978 года.



Имеет награды: юбилейные медали в честь Дня Победы, «Медаль материнства» I степени. У Анны Фёдоровны 17 внуков, 27 правнуков и 4 праправнука. Она является вдовой участника Великой Отечественной войны.



Другой юбиляр – Гунзыл Бальчинович Намтаев, уроженец села Холой Кяхтинского района. В 1941 году закончил Ульзутуйскую начальную школу. В октябре 1948 года был призван в ряды Советской армии и после демобилизации всю жизнь проработал в колхозе «Дружба». С 1953 г. по 1966 г. работал конюхом, затем вплоть до 1994 года – чабаном. В том же 1994 году ушёл на заслуженный отдых. Гунзыл Бальчинович имеет юбилейные медали ко Дню Победы, ему присвоено звание «Ветеран труда». Вырастил и воспитал 13 детей, имеет 31 внука, 23 правнука и 1 праправнука.



Анну Фёдоровну и Гунзыла Бальчиновича поздравили представители администрации района, отдела социальной защиты населения по Кяхтинскому району, Совета ветеранов. Юбилярам были вручены персональные поздравления президента РФ Владимира Путина и главы республики Алексея Цыденова, сообщает пресс-служба министерства социальной защиты населения Бурятии.

