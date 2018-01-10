В Улан-Удэ прошёл турнир по мини-футболу среди юниоров



Этот традиционный турнир среди юниоров проводится ежегодно на призы депутата Улан-Удэнского горсовета Вадима Бредния.



По словам инструктора по физической подготовке Ларисы Наземновой, соревнования помогают ребятам оттачивать своё мастерство, учат работать в команде, помогают разбираться в правилах и тонкостях игры, что позволяет ребятам самим выступать в роли судей.

Команды-победители получили после завершения турнира медали и дипломы. Все участники соревнований получили сладкие подарки, сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

По словам инструктора по физической подготовке Ларисы Наземновой, соревнования помогают ребятам оттачивать своё мастерство, учат работать в команде, помогают разбираться в правилах и тонкостях игры, что позволяет ребятам самим выступать в роли судей.

- Пусть футбол и мини, но вот эмоции как в большом футболе! Азарт и страсти на футбольном поле кипели нешуточные. Драйв игроков передавался и болельщикам, - отмечают организаторы о прошедших состязаниях.