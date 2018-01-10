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В Иркутской области водителя накажут за перевозку пассажиров по льду
Общество, 10.01.2018 10:10
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в отношении жителя Чунского района. Водитель, перевозивший на своём автомобиле пассажиров по льду реки Чуна, был задержан в ходе проведения мероприятий в рамках акции «Безопасный лёд».
Сотрудники Тайшетского инспекторского участка накануне патрулировали место несанкционированного выезда на лёд автомобилей совместно с транспортной полицией. В ходе рейда было выявлено несколько нарушений, связанных с выездом автотранспорта на лёд вне оборудованной переправы.
Представители администрации выписали протоколы об административных правонарушениях в отношении нерадивых водителей. Среди них был выявлен факт выезда на лёд реки Чуна в районе населённого пункта Октябрьский микроавтобуса с пассажирами, которым управлял житель посёлка Новоболтурино.
- Уголовное дело в таком случае будет возбуждено по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса РФ: «...выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей… - наказываются штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трёхсот шестидесяти часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.
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