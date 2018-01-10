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МЧС объявило 2018 год «Годом культуры безопасности»
Общество, 10.01.2018 08:43
Жителей Бурятии обучат безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях
МЧС России продолжает традицию тематической деятельности ведомства и объявляет 2018 Годом культуры безопасности, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Бурятии.
Руководство министерства поручило своим региональным подразделениям осуществить комплекс мероприятий, способствующих формированию культуры безопасности у всех категорий населения, активно вовлекая в просветительскую работу органы исполнительной власти, местного самоуправления, организации, добровольные и общественные формирования.
Традиция тематической организации деятельности МЧС России в течение года родилась совсем недавно, в 2016 году, который был объявлен Годом пожарной охраны. А минувший 2017-й вошёл в историю министерства как Год гражданской обороны.
Важнейшая задача, которую ставит МЧС России в текущем году, - научить население от дошколят до неработающих граждан безопасному поведению в быту и в других жизненных ситуациях, а также грамотным действиям в условиях природных катаклизмов и техногенных аварий.
- Каждый человек должен иметь чёткое представление о рисках, угрозах и других особенностях региона, где он проживает, должен иметь достаточно знаний, чтобы не стать причиной опасного происшествия, а оказавшись в чрезвычайной ситуации, обладать практическими навыками самопомощи и первой помощи пострадавшим. Кроме того, каждый человек должен уметь правильно обратиться за помощью – знать телефоны экстренных и аварийных служб, максимально точно оценить и описать ситуацию диспетчеру, внятно изложить другую информацию, необходимую для эффективного реагирования оперативных подразделений, - заявляют спасатели.
Поддержку и действенную помощь при продвижении в массы знаний и навыков безопасного поведения МЧС России надеется получить от общественных организаций, профессиональных сообществ и системы государственного образования.
Мероприятия будут проводиться с различными группами населения в виде тематических занятий, тренировок и учений, смотров, конкурсов, спортивных и интеллектуальных состязаний, а также других культурно-массовых событий.
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