Безработных в районе Бурятии бесплатно обучат рабочим специальностям

Центр занятости населения Хоринского района объявляет набор на профессиональное обучение безработных гражданпо некоторым специальностям. Сельчане бесплатно смогут выучится на машинистов бульдозера и экскаватора одноковшового, электрогазосварщика, продавца продовольственных товаров и повара.По всем интересующим вопросам безработным необходимо обратиться по телефонам 8(30148)23-4-13; 22-3-99 и при личном обращении в Центр занятости населения Хоринского района по адресу: село Хоринск, улица Ленина, 33.Читайте также: