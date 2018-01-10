|
10 Января
09 Января
19:56
14:45
Популярное
|
Улан-Удэ может выиграть уличные библиотеки и «Домик для бутылки»
Общество, 10.01.2018 08:17
Улан-удэнцев призывают проголосовать за два проекта добровольцев
До 1 июня в парках города могут появиться 6 уличных библиотек, где каждый житель города сможет бесплатно взять или положить любую книгу, а также разместить в них собранные с жителей города книги. Социальный проект «Уличная библиотека» уже начал приём голосов. Для того, чтобы он выиграл, нужно набрать всего 500 голосов, в проекте «Добровольцы России» «Хочу делать добро». На реализацию самого проекта потребуется 300 тысяч рублей.
- Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Ни о чём не думает лишь тот, кто ничего не читает. Уличная библиотека - это домик, в котором живут книги. Такие домики разной фигуры и разного фасона конструируют и устанавливают в разных уголках земного шара для того, чтобы люди могли обмениваться книгами, - сообщается на сайте «Добровольцы России».
Основными целевыми группами таких библиотек, по мнению организаторов, станут школьники, студенты, домохозяйки, люди, проживающие в окрестности уличной библиотеки. Пока за проект отдано 55 голосов.
Ещё одним проектом из Бурятии стал «Домик для бутылки 03». На его реализацию нужно 300 тысяч рублей. Пока за него собрано 57 голосов.
Проект создан с целью повысить процент людей в Улан-Удэ, которые заинтересованы в раздельном сборе бытовых отходов и сделать это трендом. По городу до начала летнего периода и открытия парков и пляжных зон организатор проекта Олег Темников планирует установить 24 контейнера для сбора бутылок и обозначить их банерами с весёлыми картинками о правильном сборе мусора.
Проголосовать за проекты можно на сайте «Добровольцы России», которая является системой сопровождения добровольческой деятельности в России по ссылкам - Домик для бутылки 03 и Уличная библиотека.
- Мы предлагаем широкий круг возможностей участия в волонтёрских мероприятиях и проектах, поиска организаций, формирования портфолио своих достижений, обучения и развития. Станьте успешным добровольцем вместе с нами! – сообщает официальный сайт «Добровольцы России».
Отметим, что проекты участвуют во всероссийском конкурсе для развития волонтёрства в России «Хочу делать добро». Участники предлагают идеи и работающие проекты, рассказывают о первых результатах, изучают, что делают единомышленники и находят партнёров в любой точке страны.
- Маленьких дел не бывает, поэтому ваша идея может помочь как школе или двору, так городу или региону. Главное - Вы! Можете и хотите воплотить ее в реальность? Конкурс поможет вам! – сообщается на сайте конкурса.
Народное голосование и экспертное жюри выберут самые актуальные и необычные проекты, авторы которых получат общественную поддержку и возможность получить грант на реализацию своих идей.
В конкурсе участвуют дети 9-13 лет, подростки 14-17 лет, молодёжь 18-30 лет. Всероссийский конкурс поддержки волонтёрских инициатив «Хочу делать добро» проходит в рамках грантовой системы Федерального агенства по делам молодёжи, в связи с этим необходимо, чтобы каждый участник (от 14 до 30 лет) и его проект были зарегистрированы в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».
На данный момент в рейтинге лидирует телевизионный проект для всей семьи «МногоМама ТВ» - новый проект АНО Центра помощи многодетным семьям «МногоМама». В передаче будут освещать жизнь и быт многодетных семей, истории о том, как в современном обществе живут многодетные семьи, наглядная демонстрация того, что в нашей стране есть счастливые, достойные, здоровые, дружные, энергичные и красивые многодетные семьи. За проект отдано 633 голоса.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
С ноября прошлого года вступил в силу запрет на вылов омуля, однако рыба не исчезла с прилавков магазинов
Сотрудники ОМОН Росгвардии оказывают силовую поддержку сотрудникам полиции на федеральной трассе «Байкал»
Жители били тревогу из-за угрозы протечек на верхних этажах
Израсходовано около 166 миллионов рублей
Это поможет тренировать память и концентрацию внимания
Акция проходит уже несколько лет
Организаторы концерта попытались погрузить зрителей в атмосферу Рождества
Концерт популярного хип-хоп исполнителя вызвал огромный ажиотаж в Улан-Удэ
Четвероногий друг вдохновился работами хозяйки. Не исключено, что собачьи работы выставят на продажу
Большегруз водителя не мог преодолеть подъём и мужчина провёл на дороге семь часов
Они получили поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова и от Путина
Команды-победители получили медали и дипломы соревнований
Он учит детей лепить сказку из снега
Приём заявок продолжится до 9 февраля
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...