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Улан-Удэ может выиграть уличные библиотеки и «Домик для бутылки»

Улан-Удэ может выиграть уличные библиотеки и «Домик для бутылки»
Общество,  10.01.2018 08:17
Улан-удэнцев призывают проголосовать за два проекта добровольцев 

До 1 июня в парках города могут появиться 6 уличных библиотек, где каждый житель города сможет бесплатно взять или положить любую книгу, а также разместить в них собранные с жителей города книги. Социальный проект «Уличная библиотека» уже начал приём голосов. Для того, чтобы он выиграл, нужно набрать всего 500 голосов, в проекте «Добровольцы России» «Хочу делать добро». На реализацию самого проекта потребуется 300 тысяч рублей.

- Люди перестают мыслить, когда перестают читать. Ни о чём не думает лишь тот, кто ничего не читает. Уличная библиотека - это домик, в котором живут книги. Такие домики разной фигуры и разного фасона конструируют и устанавливают в разных уголках земного шара для того, чтобы люди могли обмениваться книгами, - сообщается на сайте «Добровольцы России».

Основными целевыми группами таких библиотек, по мнению организаторов, станут школьники, студенты, домохозяйки, люди, проживающие в окрестности уличной библиотеки. Пока за проект отдано 55 голосов.

Ещё одним проектом из Бурятии стал «Домик для бутылки 03». На его реализацию нужно 300 тысяч рублей. Пока за него собрано 57 голосов.

Проект создан с целью повысить процент людей в Улан-Удэ, которые заинтересованы в раздельном сборе бытовых отходов и сделать это трендом. По городу до начала летнего периода и открытия парков и пляжных зон организатор проекта Олег Темников планирует установить 24 контейнера для сбора бутылок и обозначить их банерами с весёлыми картинками о правильном сборе мусора.

Проголосовать за проекты можно на сайте «Добровольцы России», которая является системой сопровождения добровольческой деятельности в России по ссылкам - Домик для бутылки 03 и Уличная библиотека

- Мы предлагаем широкий круг возможностей участия в волонтёрских мероприятиях и проектах, поиска организаций, формирования портфолио своих достижений, обучения и развития. Станьте успешным добровольцем вместе с нами! – сообщает официальный сайт «Добровольцы России».

Отметим, что проекты участвуют во всероссийском конкурсе для развития волонтёрства в России «Хочу делать добро». Участники предлагают идеи и работающие проекты, рассказывают о первых результатах, изучают, что делают единомышленники и находят партнёров в любой точке страны.

- Маленьких дел не бывает, поэтому ваша идея может помочь как школе или двору, так городу или региону. Главное - Вы! Можете и хотите воплотить ее в реальность? Конкурс поможет вам! – сообщается на сайте конкурса.

Народное голосование и экспертное жюри выберут самые актуальные и необычные проекты, авторы которых получат общественную поддержку и возможность получить грант на реализацию своих идей.

В конкурсе участвуют дети 9-13 лет, подростки 14-17 лет, молодёжь 18-30 лет. Всероссийский конкурс поддержки волонтёрских инициатив «Хочу делать добро» проходит в рамках грантовой системы Федерального агенства по делам молодёжи, в связи с этим необходимо, чтобы каждый участник (от 14 до 30 лет) и его проект были зарегистрированы в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России».

На данный момент в рейтинге лидирует телевизионный проект для всей семьи «МногоМама ТВ» - новый проект АНО Центра помощи многодетным семьям «МногоМама». В передаче будут освещать жизнь и быт многодетных семей, истории о том, как в современном обществе живут многодетные семьи, наглядная демонстрация того, что в нашей стране есть счастливые, достойные, здоровые, дружные, энергичные и красивые многодетные семьи. За проект отдано 633 голоса.
библиотека конкурс
 
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