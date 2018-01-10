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Иркутяне заявят о неблагоустроенных районах города

Общество,  10.01.2018 08:08
Предложения от жителей будут принимать до 9 февраля

Работа по составлению карты территорий, нуждающихся в благоустройстве, продолжается в Иркутске в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Предложения от жителей по включению общественных пространств (скверов, набережных, бульваров, парков) принимают в администрации города до 9 февраля.

Определять территории, которые войдут в программу, будут путём открытого голосования жителей города в марте 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким.

Жители города могут обращаться в комитеты по управлению округами города. Для подачи предложений необходимо составить обращение в свободной форме, приложить схему расположения территории, также можно указать собственные предложения по благоустройству.

В августе 2017 года был организован приём предложений для составления перечня неблагоустроенных территорий города Иркутска. На данный момент сформирован список из 284 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 года» в течение пяти лет будет благоустроено не менее 25 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.

благоустройство
 
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