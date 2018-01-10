|
10 Января
09 Января
19:56
14:45
Популярное
|
Иркутяне заявят о неблагоустроенных районах города
Общество, 10.01.2018 08:08
Предложения от жителей будут принимать до 9 февраля
Работа по составлению карты территорий, нуждающихся в благоустройстве, продолжается в Иркутске в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды». Предложения от жителей по включению общественных пространств (скверов, набережных, бульваров, парков) принимают в администрации города до 9 февраля.
Определять территории, которые войдут в программу, будут путём открытого голосования жителей города в марте 2018 года. Об этом сообщил заместитель мэра – председатель комитета по градостроительной политике администрации Иркутска Александр Ким.
Жители города могут обращаться в комитеты по управлению округами города. Для подачи предложений необходимо составить обращение в свободной форме, приложить схему расположения территории, также можно указать собственные предложения по благоустройству.
В августе 2017 года был организован приём предложений для составления перечня неблагоустроенных территорий города Иркутска. На данный момент сформирован список из 284 общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве. В рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Иркутска на 2018-2022 года» в течение пяти лет будет благоустроено не менее 25 общественных пространств, сообщает пресс-служба администрации Иркутска.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители били тревогу из-за угрозы протечек на верхних этажах
Израсходовано около 166 миллионов рублей
Это поможет тренировать память и концентрацию внимания
Акция проходит уже несколько лет
Организаторы концерта попытались погрузить зрителей в атмосферу Рождества
Концерт популярного хип-хоп исполнителя вызвал огромный ажиотаж в Улан-Удэ
Четвероногий друг вдохновился работами хозяйки. Не исключено, что собачьи работы выставят на продажу
Большегруз водителя не мог преодолеть подъём и мужчина провёл на дороге семь часов
Они получили поздравления от главы Бурятии Алексея Цыденова и от Путина
Команды-победители получили медали и дипломы соревнований
Он учит детей лепить сказку из снега
Приём заявок продолжится до 9 февраля
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
На концерте прозвучат песни знаменитых поэтов, бардов
На мероприятие пришли родственники виновников торжества
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...