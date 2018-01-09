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Тренер Алисы Жамбаловой оценил выступление на гонке «Тур де Ски»
Общество, 09.01.2018 19:10
В ходе заключительного этапа многодневной гонки «Тур де Ски», прошедшей в итальянском Валь-ди-Фьемме, наша землячка замкнула вторую десятку. Сейчас Алиса в составе национальной команды готовится к олимпийским играм в Пхёнчхане
Саян Жамбалов, отец и тренер Алисы, говорит, что пробежать можно было и лучше: «Что касается результата, то этот результат, мы, в принципе, планировали. Нужно было попасть в 20-ку. Алиса это сделала. Подняться выше, конечно, можно было, но это не являлось глобальной задачей».
Как сообщает ТК «Тивиком», в текущем сезоне для Алисы - это лучший результат.
Саян Жамбалов говорит, что спортсменка только вкатывается в сезон. Сейчас с дочерью общается только по телефону или скайпу.
Алиса находится в расположении сборной команды страны. Тем не менее отец спортсменки уверен, что его подопечная к главным играм четырехлетия подойдет в оптимальном состоянии.
- Вообще, она готовится в составе сборной России и будем надеяться, что вся подготовка велась для того, чтобы успешно выступить на Олимпийских Играх. Хотя вся она ничем не отличалась от предыдущих лет подготовки, - говорит Саян Жамбалов.
Отец Алисы говорит, что олимпийский старт для его дочери один из главных этапов в жизни. Важна поддержка земляков и не только.
Сейчас Алиса в составе сборной страны ждет решения Международного олимпийского комитета о допуске к играм.
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