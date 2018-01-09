В Восточном округе планируют набрать более 9 тысяч контрактников

Более 9 тысяч военнослужащих по контракту планируют набрать специалисты пунктов отбора граждан для войск Восточного военного округа до конца текущего года



В текущем году на территории округа спланировано проведение более 70 акций по популяризации военной службы по контракту. Акции будут приурочены ко дню защитника Отечества, 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, дням образования городов, дням воинской славы, ВМФ, ВВС.



Для проведения мероприятий в отдалённой местности Хабаровского края в текущем году планируется использовать мобильный пункт отбора на базе автомобиля повышенной проходимости «КамАЗ-43118». Перевод оборудования из транспортного в рабочее положение осуществляется за 30 минут. Комплекс уже поступил для пункта отбора кандидатов на военную службу по контракту в Хабаровске.



На выбор кандидатов более ста различных специальностей в Сухопутных войсках, Тихоокеанском флоте и в воинских частях, сообщает пресс-служба ВВО.



