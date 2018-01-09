Восемь наркоманов Забайкалья встретили Новый год в изоляторе

Молодые люди не проходили обязательное лечение от наркозависимости



Прокурорская проверка выяснила, что несколько жителей Забайкальского края нарушили выписанные им административные правонарушения.



Молодые люди ранее были признаны виновными за употребление наркотических средств. Суд в связи с этим обязал их с определенной периодичностью проходить диагностику и профилактические мероприятий в медицинской организации. Однако забайкальцы к врачу психиатру-наркологу ГУЗ «Карымская ЦРБ» на приём в течение длительного времени не являлись.



Тогда прокуратура возбудила дело об административном правонарушении за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании.



Суд назначил виновным лицам наказание в виде административного ареста с отбыванием наказания в изоляторе временного содержания ОМВД России по Карымскому району. Там они встретили наступление Нового года, сообщает пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

