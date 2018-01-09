В Улан-Удэ в праздники 1009 человек обратились за помощью в БСМП



319 человек обратились в больницу с разными травмами, последствиями падений, порезов, из них - 68 детей. Противоправные травмы, то есть нанесённые посторонними лицами, зафиксированы в 58 случаях.



Также 21 человек доставлен в медучреждение с обморожениями различных частей тела. И 62 человека доставлены в больницу в алкогольном опьянении.

- Дружный, сплоченный коллектив больницы встретил Новый год на работе, в полной готовности. И, как всегда это бывает, с большой перегрузкой. Ни на секунду не прекращали работу диспетчерские, диагностические службы, оперблоки. На совесть сработали все наши службы - приёмный покой, первичный сосудистый центр, все 5 отделений анестезиологии и реанимации, весь медицинский, технический персонал, - рассказал главный врач БСМП Эрдэм Раднаев.

Он отмечает, что жителям Бурятии в праздники оказывалась в полном объёме экстренная медицинская помощь.

- От души благодарю коллектив БСМП за ударную работу! - отметил Эрдэм Раднаев.

- Дружный, сплоченный коллектив больницы встретил Новый год на работе, в полной готовности. И, как всегда это бывает, с большой перегрузкой. Ни на секунду не прекращали работу диспетчерские, диагностические службы, оперблоки. На совесть сработали все наши службы - приёмный покой, первичный сосудистый центр, все 5 отделений анестезиологии и реанимации, весь медицинский, технический персонал, - рассказал главный врач БСМП Эрдэм Раднаев. Также 21 человек доставлен в медучреждение с обморожениями различных частей тела. И 62 человека доставлены в больницу в алкогольном опьянении.

Как сообщает пресс-служба БСМП, всего с 1 по 8 января у них зарегистрировано 1009 обращений. В приёмный покой были доставлены 27 пострадавших в ДТП, из них - 6 детей.