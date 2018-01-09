|
09 Января
19:56
14:45
Популярное
|
В Улан-Удэ в праздники 1009 человек обратились за помощью в БСМП
Общество, 09.01.2018 16:59 Фото:
Большая часть из них обратились с различными травмами: последствиями падений, порезами
Как сообщает пресс-служба БСМП, всего с 1 по 8 января у них зарегистрировано 1009 обращений. В приёмный покой были доставлены 27 пострадавших в ДТП, из них - 6 детей.
319 человек обратились в больницу с разными травмами, последствиями падений, порезов, из них - 68 детей. Противоправные травмы, то есть нанесённые посторонними лицами, зафиксированы в 58 случаях.
Также 21 человек доставлен в медучреждение с обморожениями различных частей тела. И 62 человека доставлены в больницу в алкогольном опьянении.
- Дружный, сплоченный коллектив больницы встретил Новый год на работе, в полной готовности. И, как всегда это бывает, с большой перегрузкой. Ни на секунду не прекращали работу диспетчерские, диагностические службы, оперблоки. На совесть сработали все наши службы - приёмный покой, первичный сосудистый центр, все 5 отделений анестезиологии и реанимации, весь медицинский, технический персонал, - рассказал главный врач БСМП Эрдэм Раднаев.
Он отмечает, что жителям Бурятии в праздники оказывалась в полном объёме экстренная медицинская помощь.
- От души благодарю коллектив БСМП за ударную работу! - отметил Эрдэм Раднаев.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Жители дома по проспекту 50-летия Октября, 25а, пожаловались на подрядчика, проводившего зимой капитальный ремонт многоквартирного дома
В ходе заключительного этапа многодневной гонки «Тур де Ски», прошедшей в итальянском Валь-ди-Фьемме, наша землячка замкнула вторую десятку. Сейчас Алиса в составе национальной команды готовится к олимпийским играм в Пхёнчхане
В начале Нового года в исправительной колонии-7 объявлен конкурс «Леди Босс». Это конкурс для девяти осужденных, которые работают дневальными отрядов и бригадирами производственных цехов
Фестиваль зимних игр на Байкале «Зимниада» начнётся 16-18 февраля с экстремальной гонки «Ледовый шторм», уникальным российским проект для любителей приключений
Туристы любят отдыхать в десяти российских городах, в том числе и в Байкальске
Короткий перерыв и снег принесёт в середине недели циклон
В Восточном округе планируют набрать более 9 тысяч контрактников
Сотрудники ГИБДД организовали акцию «Засветись» для юных прихожан православных храмов
Последний месяц ушедшего года оказался не только снежным, но и сравнительно тёплым
Жителей приглашают на встречу с путешественником Вячеславом Киплюксом
Молодые люди не проходили обязательное лечение от наркозависимости
Улан-удэнец Константин Дудин с уникальной памятью принял участие в передаче «Сверхспособности»
Большая часть из них обратились с различными травмами: последствиями падений, порезами
Эскиз украсит подпорную стену одного из домов
65-летнему мужчине резко стало плохо, когда он садился в такси возле больницы
|
Соцсети
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
22.12.2017
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
04.12.2017
Борислав Таро
Художник
01.12.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
17.11.2017
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
29.10.2017
Борислав Таро
Художник
26.10.2017
Туяна Будаева
Блог об искусстве
29.09.2017
Загрузка...